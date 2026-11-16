बजट 2027-28 में GDP ग्रोथ का अनुमान 11.5% तक? महंगाई और ग्लोबल संकट बढ़ाएंगे चुनौती

आने वाले केंद्रीय बजट 2027-28 में सरकार नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 11% से 11.5% के बीच रख सकती है। आर्थिक हालात में अनिश्चितता और महंगाई के दबाव को देखते हुए सरकार इस बार भी बजट के अनुमानों को संभलकर तय कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% के आसपास रह सकती है। वहीं, महंगाई शुरुआती महीनों में ज्यादा रहने की आशंका है। ऐसे में सरकार के सामने विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

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अगले वित्त वर्ष में 6.5% से 7% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ

मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष यानी FY28 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ करीब 7% रहने की उम्मीद है। हालांकि, दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए आर्थिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक सूत्र ने कहा कि कई ऐसे फैक्टर हैं जिनका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और बाहरी हालात को लेकर फिलहाल कोई पक्की तस्वीर नहीं है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार आगे भी बनी रहने की उम्मीद है।

पिछले बजट में 10% रखा गया था नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 10% रखा था। हालांकि, अब इसे बढ़ाकर करीब 11.5% तक देखा जा रहा है। इसकी वजह चालू वित्त वर्ष यानी FY27 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा खुदरा महंगाई का औसत भी करीब 5% से 5.5% रहने का अनुमान है। इन दोनों फैक्टर का असर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर पड़ता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

ईवाई इंडिया के एक्सपर्ट ने क्या कहा?

ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डी. के. श्रीवास्तव के मुताबिक, FY27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई औसतन 5.5% से 6% रह सकती है। वहीं, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई इससे काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। उन्होंने FY27 और FY28 में जीडीपी ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान जताया है। उनके मुताबिक, FY27 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगभग 11.5% रह सकती है।

बजट के लिए क्यों अहम है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ?

नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान केंद्रीय बजट के लिहाज से काफी अहम होता है। सरकार इसी के आधार पर टैक्स से होने वाली कमाई और राजकोषीय घाटे के अनुपात जैसे कई जरूरी आंकड़ों का अनुमान तैयार करती है। इसलिए इस अनुमान में बदलाव का असर बजट की दूसरी गणनाओं पर भी पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के अंतिम अनुमान को जनवरी में बजट से ठीक पहले तय करेगी। इसके लिए FY26 के सालाना जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान का इंतजार किया जाएगा।

पश्चिम एशिया और यूक्रेन के संघर्ष पर भी रहेगी नजर

सरकार बजट 2027-28 में अपने अनुमानों को लेकर सतर्क रह सकती है। इसकी एक बड़ी वजह दुनिया में जारी अनिश्चितता है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश से जुड़े मुद्दे भी आर्थिक तस्वीर को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे हालात में सरकार जल्दबाजी में बड़े अनुमान लगाने के बजाय बजट में सावधानी बरत सकती है।