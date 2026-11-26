कैब सर्विस देने वाली कंपनी Uber ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति का ऐलान किया है। कंपनी ने Zomato के पूर्व फूड डिलीवरी CEO राकेश रंजन (Rakesh Ranjan) को यह जिम्मेदारी सौंपी है। वह 4 जनवरी 2027 से अपना नया पद संभालेंगे। Uber ने 26 नवंबर को जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी है।

advertisement

कौन हैं राकेश रंजन?

राकेश रंजन को भारत में बड़े कंज्यूमर बिजनेस संभालने का लंबा अनुभव है। उन्होंने 2017 में Zomato जॉइन किया था और करीब आठ साल तक कंपनी में काम किया।

इस दौरान उन्होंने Zomato के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस के CEO की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह Zomato Gold और सेल्स से जुड़े प्रमुख पदों पर भी रहे।

रंजन फिलहाल Allen Online के CEO हैं, जहां से वह अब Uber में शामिल होंगे।

तीन महीने की तलाश के बाद हुई नियुक्ति

Uber के एशिया पैसिफिक रीजनल जनरल मैनेजर डॉम टेलर (Dom Taylor) ने बताया कि कंपनी तीन महीने से ज्यादा समय से इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार तलाश रही थी।

उन्होंने कहा कि भारत में बड़े कंज्यूमर बिजनेस चलाने का राकेश रंजन का अनुभव कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

नई भूमिका में रंजन सीधे डॉम टेलर को रिपोर्ट करेंगे। उनकी जिम्मेदारी भारत और दक्षिण एशिया में Uber के कारोबार की ग्रोथ और इनोवेशन को आगे बढ़ाना होगी।

Uber के लिए कितना महत्वपूर्ण है भारत?

Uber के मुताबिक, ट्रिप्स की संख्या के आधार पर भारत उसका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील भारत से आगे हैं।

वहीं, प्लेटफॉर्म से कमाई करने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

कंपनी भारत के 225 से ज्यादा शहरों में सेवाएं दे रही है और हर महीने 20 लाख से अधिक एक्टिव ड्राइवर इसके प्लेटफॉर्म से कमाई करते हैं।

इसके अलावा बेंगलुरु और हैदराबाद में Uber के अमेरिका के बाहर सबसे बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर मौजूद हैं।

नई जिम्मेदारी पर क्या बोले राकेश रंजन?

अपनी नियुक्ति पर राकेश रंजन ने कहा कि Uber भारत और दक्षिण एशिया में लोगों के सफर और कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता भरोसेमंद राइड्स, अलग-अलग तरह की यात्राओं के लिए बेहतर वैल्यू और ड्राइवरों की कमाई के अवसर बढ़ाने पर होगी।

कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत उसके वैश्विक कारोबार की ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।