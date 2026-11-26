गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गुरुवार, 26 नवंबर को अच्छी रिकवरी देखने को मिली। पिछले कारोबारी सत्र में तेज गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर में नरमी और निचले स्तरों पर खरीदारी से कीमती धातुओं को सहारा मिला। हालांकि, महंगाई की चिंता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख की आशंका और टेक्नोलॉजी शेयरों में उतार-चढ़ाव के चलते तेजी पर दबाव बना हुआ है।

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Thanksgiving Day के चलते गुरुवार को अमेरिकी बाजार बंद हैं। ऐसे में कारोबार में ज्यादा हलचल रहने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इंटरनेशनल कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जारी रह सकती है, लेकिन वॉल्यूम कम रह सकता है।

आज सोने और चांदी का क्या है भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर 1.19 फीसदी की तेजी के साथ 1,22,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले बंद भाव के मुकाबले इसमें 1,443 रुपये की बढ़त दर्ज की गई।

वहीं, सिल्वर फ्यूचर 3.11 फीसदी उछलकर 1,46,950 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। इसमें करीब 4,430 रुपये की तेजी आई।

बेस मेटल्स में भी रिकवरी देखने को मिली। MCX पर कॉपर 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 1,139 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था, जबकि जिंक 0.97 फीसदी चढ़कर 360 रुपये पर पहुंच गया। क्रूड ऑयल फ्यूचर भी 0.92 फीसदी की तेजी के साथ 7,830 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या है सोने और चांदी का भाव?

इंटरनेशनल मार्केट में COMEX पर गोल्ड फ्यूचर 1.12 फीसदी की बढ़त के साथ 3,575 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसमें करीब 39 डॉलर की तेजी दर्ज की गई।

वहीं, COMEX पर सिल्वर फ्यूचर 3.54 फीसदी उछलकर 41.478 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इसमें 1.419 डॉलर की बढ़त देखने को मिली।

कीमती धातुओं में यह रिकवरी ऐसे समय आई है, जब निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों, महंगाई और डॉलर की चाल पर नजर बनाए हुए हैं। महंगाई की चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने की आशंका गोल्ड और सिल्वर पर दबाव बना रही है। वहीं, टेक्नोलॉजी शेयरों में उतार-चढ़ाव से भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है।

एक्सपर्ट को शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद

इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, हालिया गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गए हैं। ऐसे में शॉर्ट कवरिंग के चलते कीमतों में तकनीकी रिकवरी देखने को मिल सकती है।

एक्सपर्ट का कहना है कि इंट्राडे में उछाल संभव है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कमजोर बना हुआ है। इसके अलावा, कॉपर, जिंक और एल्युमीनियम जैसे बेस मेटल्स में भी निचले स्तरों पर रिकवरी देखने को मिल सकती है।

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गोल्ड और सिल्वर के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल

अनुज गुप्ता के मुताबिक, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के लिए 3,560 डॉलर और 3,540 डॉलर अहम सपोर्ट लेवल हैं, जबकि 3,640 डॉलर पर रेजिस्टेंस है।

घरेलू बाजार में MCX गोल्ड के लिए 1,20,000 रुपये का सपोर्ट और 1,23,500 रुपये का रेजिस्टेंस है।

सिल्वर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 38 डॉलर अहम सपोर्ट और 42 डॉलर रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं, MCX पर सिल्वर के लिए 1,42,000 रुपये का सपोर्ट और 1,47,000 रुपये का रेजिस्टेंस है। क्रूड ऑयल के लिए MCX पर 7,400 रुपये का सपोर्ट और 8,100 रुपये का रेजिस्टेंस अहम रहेगा।