TVS के अरबपति परिवार में बंटवारे पर खींचतान! पिता-बेटा एक तरफ, मां-बेटी दूसरी तरफ, जानें क्या है पूरा विवाद

देश के बड़े कारोबारी समूह TVS के परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद की खबर सामने आई है। TVS Motor के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन और उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। मामला उनके दो बच्चों लक्ष्मी वेणु और सुदर्शन वेणु के बीच संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है।

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इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विवाद करीब 18 महीने से चल रहा है। बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिशें सफल नहीं हुई हैं और अब कानूनी लड़ाई की संभावना जताई जा रही है।

किसके पक्ष में हैं परिवार के सदस्य?

रिपोर्ट के अनुसार, वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु एक तरफ हैं, जबकि मल्लिका श्रीनिवासन और बेटी लक्ष्मी वेणु संपत्ति के बंटवारे में बदलाव चाहती हैं।

लक्ष्मी फिलहाल Sundaram Clayton (SCL) का कारोबार संभाल रही हैं, जबकि सुदर्शन TVS Motor और TVS Holdings की जिम्मेदारी देख रहे हैं।

आखिर किस बात को लेकर है विवाद?

वेणु और सुदर्शन के करीबी लोगों का कहना है कि पहले हुए समझौते में संपत्ति का बंटवारा तय हो चुका था। इसके तहत लक्ष्मी को Sundaram Clayton और सुदर्शन को TVS Motor मिलना था।

वहीं, मल्लिका और लक्ष्मी के करीबी लोगों का दावा है कि समझौता सिर्फ TVS ब्रांड के इस्तेमाल और कारोबार से जुड़े कुछ नियमों तक सीमित था। इसमें संपत्ति के मालिकाना हक का बंटवारा तय नहीं हुआ था।

दोनों कंपनियों की कीमत में बड़ा अंतर

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को TVS Motor की बाजार में कीमत करीब ₹1.83 लाख करोड़ थी, जबकि Sundaram Clayton की कीमत लगभग ₹24,000 करोड़ थी।

पिछले तीन साल में TVS Motor की बाजार कीमत करीब चार गुना बढ़ी है। इससे दोनों कंपनियों की कीमतों के बीच अंतर और बढ़ गया है।

पुराने समझौते पर भी उठे सवाल

अप्रैल 2025 में जानकारी दी गई थी कि सुदर्शन TVS Holdings में लाभकारी मालिक बने हैं। इस कंपनी की TVS Motor में 50.26% हिस्सेदारी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्मी के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बदलाव पर जानकारी मांगी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला।

वेणु और सुदर्शन का पक्ष 2020 के पारिवारिक समझौते को आधार मानता है। वहीं, मल्लिका के पक्ष का कहना है कि दोनों बच्चों का पारिवारिक संपत्ति पर बराबर अधिकार बना हुआ है।

इससे पहले Sundaram Clayton में भी जिम्मेदारियों को लेकर तनाव की खबरें आई थीं। फिलहाल, परिवार के बीच संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर मतभेद बने हुए हैं।