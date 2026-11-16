Tata Motors PV Share: 9% लुढ़का शेयर, JLR के कमजोर अनुमान से झटका! क्या कहते हैं 25 एनालिस्ट?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) के निवेशकों के लिए सोमवार का दिन भारी गिरावट वाला रहा। कंपनी का शेयर 9.2% टूटकर 261 रुपये पर पहुंच गया। यह निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। इस गिरावट की बड़ी वजह कंपनी की लग्जरी कार यूनिट जगुआर लैंड रोवर (JLR) के कमजोर कारोबारी अनुमान और चीन में घटती मांग को माना जा रहा है।

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JLR के कमजोर अनुमान से शेयर पर दबाव

रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा मोटर्स PV ने वित्त वर्ष के लिए JLR का कोर अर्निंग्स मार्जिन अनुमान पहले के 4% से घटाकर 2% से 3% कर दिया है।

JLR का टाटा मोटर्स PV के कुल रेवेन्यू में करीब 80% योगदान है। ऐसे में इसके प्रदर्शन में कमजोरी का सीधा असर कंपनी की कमाई पर पड़ सकता है।

सोमवार को निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.1% गिरा, जबकि निफ्टी 50 में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई।

चीन में कमजोर मांग ने बढ़ाई मुश्किल

चीन लंबे समय से JLR के लिए महत्वपूर्ण बाजार रहा है। लेकिन वहां कारों की मांग कमजोर पड़ने और घरेलू कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण JLR की बिक्री पर दबाव है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में इस साल घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 1.9 करोड़ यूनिट से नीचे आने का अनुमान है। ऐसा 2014 के बाद पहली बार हो सकता है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बाथिनी ने रॉयटर्स से कहा कि पहले JLR टाटा मोटर्स की ताकत थी और इसी के चलते शेयर में तेजी आई थी। लेकिन अब भू-राजनीतिक चुनौतियों और BYD जैसी चीनी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का दबाव है।

तिमाही में ₹5,531 करोड़ का घाटा

शुक्रवार को टाटा मोटर्स PV ने सितंबर तिमाही के लिए 55.31 अरब रुपये यानी करीब ₹5,531 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया था।

इस नुकसान में JLR की रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े कर्मचारियों के अलग होने की एकमुश्त लागत और अन्य राइट-डाउन का असर शामिल था।

हालांकि, सितंबर में समाप्त तीन महीनों के दौरान भारत में कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 40% बढ़ी थी। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक, JLR की कमजोर कमाई का असर इस बढ़ोतरी से ज्यादा रहा।

शेयर पर ब्रोकरेज का क्या नजरिया?

LSEG के आंकड़ों के मुताबिक, टाटा मोटर्स PV को कवर करने वाले 25 विश्लेषकों की औसत रेटिंग 'होल्ड' है। शेयर का मीडियन टारगेट प्राइस 340 रुपये है। यह विश्लेषकों के अनुमानों का मध्य स्तर है, न कि भविष्य में शेयर के उस कीमत तक पहुंचने की गारंटी।

फिलहाल निवेशकों की नजर JLR की कमाई में सुधार, चीन में कारों की मांग और कंपनी के मार्जिन पर बनी हुई है।