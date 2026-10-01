सितंबर में 14.7% बढ़ा GST कलेक्शन! सरकार को मिले ₹2.04 लाख करोड़, यहां से बढ़ी कमाई

सितंबर 2026 में सरकार के GST कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश का ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST कलेक्शन सालाना आधार पर 14.7% बढ़कर ₹2.04 लाख करोड़ पहुंच गया। पिछले साल सितंबर में यह ₹1.77 लाख करोड़ था। इस बढ़ोतरी में इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्स का बड़ा योगदान रहा।

advertisement

इंपोर्ट से GST कलेक्शन 25.9% बढ़ा

सरकार की ओर से जारी प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में इंपोर्ट से मिलने वाला ग्रॉस GST रेवेन्यू सालाना आधार पर 25.9% बढ़कर ₹65,525 करोड़ हो गया। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा ₹52,031 करोड़ था।

वहीं, कस्टम से जुड़े GST का नेट रेवेन्यू और तेजी से बढ़ा। सितंबर में इसमें 30.8% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹52,028 करोड़ पर पहुंच गया।

घरेलू GST कलेक्शन में 10.1% की बढ़ोतरी

इंपोर्ट के मुकाबले घरेलू GST कलेक्शन की रफ्तार थोड़ी कम रही। सितंबर में ग्रॉस घरेलू GST रेवेन्यू ₹1.38 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले के ₹1.25 लाख करोड़ के मुकाबले 10.1% ज्यादा है।

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इंपोर्ट से ग्रॉस GST रेवेन्यू 27.1% बढ़कर ₹3.72 लाख करोड़ हो गया। इसी दौरान घरेलू ग्रॉस GST रेवेन्यू 6.1% बढ़कर ₹8.74 लाख करोड़ रहा।

छह महीने में ₹12.46 लाख करोड़ का कलेक्शन

चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान कुल ग्रॉस GST कलेक्शन ₹12.46 लाख करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹11.17 लाख करोड़ था। इस तरह इसमें 11.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सितंबर में रिफंड के बाद नेट GST कलेक्शन ₹1.77 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 18.1% ज्यादा है। कुल रिफंड 3% घटकर ₹27,001 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹27,848 करोड़ था।

महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा GST कलेक्शन

राज्यों की बात करें तो सितंबर में महाराष्ट्र का GST रेवेन्यू 15% बढ़कर ₹29,986 करोड़ रहा। कर्नाटक में कलेक्शन 16% बढ़कर ₹13,884 करोड़ और गुजरात में 17% बढ़कर ₹12,222 करोड़ पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश का GST कलेक्शन 18% बढ़कर ₹8,882 करोड़ रहा। असम में प्रमुख राज्यों के बीच सबसे तेज 88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कलेक्शन ₹2,415 करोड़ पहुंच गया। तेलंगाना में कलेक्शन 18% बढ़कर ₹5,327 करोड़ और दिल्ली में 12% बढ़कर ₹6,354 करोड़ रहा।

सरकार की ओर से जारी ये आंकड़े प्रोविजनल हैं और फाइनल आंकड़े आने पर इनमें बदलाव हो सकता है।