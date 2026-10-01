Delhi-NCR में घर खरीदना और महंगा! जानिए लगातार महंगी क्यों होती जा रही है प्रॉपर्टी

दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि घरों की बिक्री में कोई बड़ी तेजी नहीं आई है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम तेजी से ऊपर गए हैं। ANAROCK Research के मुताबिक, 2026 की तीसरी तिमाही में एनसीआर में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 12% बढ़ीं। यह देश के सात प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है।

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बिक्री में गिरावट, फिर भी बढ़े दाम

2026 की तीसरी तिमाही में एनसीआर में करीब 13,765 घरों की बिक्री हुई। पिछली तिमाही के मुकाबले बिक्री 3% बढ़ी, लेकिन पिछले साल की समान तिमाही से यह 1% कम रही। इसके बावजूद घरों की कीमतों में 12% की तेजी देखने को मिली।

देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की औसत कीमत एक साल में 7% बढ़ी है। बेंगलुरु में कीमतों में 8% की बढ़ोतरी हुई और यह एनसीआर के बाद दूसरे नंबर पर रहा।

कम हुए नए घरों के लॉन्च

एनसीआर में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान करीब 10,900 नई आवासीय यूनिट लॉन्च हुईं। पिछले साल इसी अवधि में 12,645 यूनिट लॉन्च हुई थीं। यानी नई सप्लाई में 14% की गिरावट आई है।

खास बात यह है कि इस दौरान एनसीआर में लॉन्च हुए नए घरों में 34% से ज्यादा की कीमत 2.5 करोड़ रुपये से ऊपर थी। यानी नई परियोजनाओं में प्रीमियम घरों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा रही।

प्रतीकात्मक तस्वीर

नोएडा-गुरुग्राम जैसे इलाकों को फायदा

BPTP Limited के अध्यक्ष और CEO माणिक मलिक के मुताबिक, खरीदार अब मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छी सामाजिक सुविधाओं वाले इलाकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बाजारों को इस बदलाव का फायदा मिल रहा है।

M3M India के अध्यक्ष रॉबिन मंगला के मुताबिक, बेहतर कनेक्टिविटी वाले माइक्रो-मार्केट में घरों को मिलने वाला प्रीमियम भी कीमतें बढ़ने की एक वजह है।

दूसरे शहरों में कैसी रही बिक्री?

बेंगलुरु में तीसरी तिमाही में करीब 16,670 घर बिके, जो सालाना आधार पर 12% ज्यादा है। हैदराबाद में बिक्री 15% बढ़कर करीब 12,970 यूनिट रही। MMR में करीब 31,750 घर बिके और बिक्री 5% बढ़ी। वहीं, पुणे में बिक्री 6% घटी।

सात प्रमुख शहरों में कुल करीब 1,00,220 घर बिके, जो पिछले साल की समान अवधि से 3% ज्यादा हैं।

आगे क्या रह सकता है रुझान?

ANAROCK के चेयरमैन अनुज पुरी को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन की मांग घरों की बिक्री को समर्थन दे सकती है। हालांकि, बढ़ती कीमतों और घर खरीदने की क्षमता को लेकर खरीदार सावधानी से फैसला कर सकते हैं। एनसीआर में फिलहाल बिक्री के मुकाबले कीमतों में कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है।