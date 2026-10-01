10 मिनट चार्ज और 324KM का सफर! भारत में लॉन्च हुई Porsche Cayenne Electric, जानें कीमत

लग्जरी SUV सेगमेंट में Porsche ने अपनी नई Cayenne Electric को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे दो वेरिएंट Cayenne Electric और Cayenne Turbo Electric में पेश किया है। इनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 1.77 करोड़ रुपये और 2.28 करोड़ रुपये है। ये कीमतें एक्स्ट्रा ऑप्शन के बिना हैं। कंपनी का दावा है कि कार 642 किमी तक की WLTP रेंज दे सकती है।

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डिजाइन में क्या है खास?

Porsche Cayenne Electric का डिजाइन काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा रखा गया है। सामने मैट्रिक्स LED हेडलैंप और चार अलग-अलग DRLs मिलती हैं। बोनट के नीचे 90 लीटर का फ्रंक दिया गया है।

इलेक्ट्रिक Cayenne पेट्रोल मॉडल से 55 मिमी ज्यादा लंबी है। इसकी लंबाई 4,985 मिमी, चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊंचाई 1,674 मिमी है। इसमें 3,023 मिमी का व्हीलबेस मिलता है। SUV में स्टैंडर्ड तौर पर 20-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि 22-इंच तक के व्हील्स का ऑप्शन भी मिलता है।

हाई-टेक केबिन और फीचर्स

केबिन में 14.5-इंच कर्व्ड OLED टचस्क्रीन और 14.25-इंच OLED ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। 14.9-इंच पैसेंजर स्क्रीन को ऑप्शन के तौर पर चुना जा सकता है। इसके अलावा 30 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है।

कार में 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, हीटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 781 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है।

Image Credit: ITG

कितनी पावरफुल है Cayenne Electric?

कार में 113kWh बैटरी पैक और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। बेस वेरिएंट 408hp की पावर और 750Nm टॉर्क देता है। लॉन्च कंट्रोल के साथ आउटपुट 442hp और 835Nm तक पहुंच जाता है।

Turbo वेरिएंट 857hp और 1,360Nm टॉर्क देता है। लॉन्च कंट्रोल के साथ इसकी पावर 1,156hp और टॉर्क 1,500Nm तक पहुंच जाता है। Turbo मॉडल सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है।

10 मिनट में 324 किमी की रेंज

Cayenne Electric की WLTP रेंज 642 किमी है, जबकि Turbo वेरिएंट की रेंज 623 किमी है। कार 390kW तक DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कंपनी का दावा है कि बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में सिर्फ 16 मिनट लगते हैं। वहीं केवल 10 मिनट की चार्जिंग में करीब 324 किमी की रेंज मिल सकती है। 22kW AC चार्जर से बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत चार्ज करने में करीब 5.75 घंटे लग सकते हैं।