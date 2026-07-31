पीएम मोदी का कल आंध्र-कर्नाटक दौरा! नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर प्लांट और विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन

PM Modi Karnataka Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में वह ₹17,900 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर जाएंगे, जहां वह स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र ‘विवेक स्मारक’ का उद्घाटन करेंगे।

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भोगापुरम एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन

प्रधानमंत्री भोगापुरम में बने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह नया एयरपोर्ट ₹5,640 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। इसे सरकारी और निजी भागीदारी वाले मॉडल के तहत बनाया गया है।

यह एयरपोर्ट हर साल करीब 60 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक जांच, अपने आप सामान संभालने वाला सिस्टम और दूसरी आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं।

एयरपोर्ट में 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, बारिश का पानी जमा करने की सुविधा, बिजली बचाने वाली लाइटें और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है।

आंध्र प्रदेश में लगेगी पहली सेमीकंडक्टर यूनिट

प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में एएसआईपी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की नींव भी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट पर ₹460 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।

यह आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर बनाने वाली यूनिट होगी, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी मिली है। यहां हर साल करीब 9.6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप तैयार की जाएंगी। इससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी बनने की उम्मीद है।

बिजली और सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

प्रधानमंत्री करीब ₹5,550 करोड़ की कुरनूल-4 रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन परियोजना की नींव रखेंगे। इसके अलावा करीब ₹4,370 करोड़ की दूसरी बिजली पहुंचाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा।

वह ₹1,880 करोड़ से ज्यादा की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनसे सड़कों पर जाम कम करने, सफर का समय घटाने और विशाखापट्टनम से हैदराबाद के बीच संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

मैसूर में विवेक स्मारक का उद्घाटन

आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मैसूर पहुंचेंगे। यहां वह श्री रामकृष्ण आश्रम में बने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र ‘विवेक स्मारक’ का उद्घाटन करेंगे।

यह केंद्र करीब 81,000 वर्ग फुट में बनाया गया है। यहां 4-डी अनुभव केंद्र, प्रदर्शनी हॉल, करीब 700 लोगों के बैठने की जगह, पुस्तकालय, पढ़ने का कमरा, योग और ध्यान हॉल और कक्षाएं बनाई गई हैं।

इस केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी अलग सुविधाएं रहेंगी। सरकार के मुताबिक, इससे आसपास के 10,000 से ज्यादा छात्रों और शहरी तथा ग्रामीण युवाओं को फायदा मिल सकता है।