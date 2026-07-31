Fortuner को चुनौती देने भारत आ सकती है Kia Sorento, नए टीजर ने बढ़ाई लॉन्च की चर्चा

Kia Sorento Features: किआ इंडिया ने नई कार का टीजर जारी किया है। कंपनी ने टीजर में कार का नाम नहीं बताया, लेकिन इसमें इटली के सोरेंटो शहर की तस्वीर दिखाई गई है। इसी वजह से माना जा रहा है कि कंपनी भारत में किआ सोरेंटो एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है।

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कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डीलरशिप पर इस गाड़ी की बिना आधिकारिक घोषणा वाली बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। हालांकि किआ ने अभी लॉन्च की तारीख और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। टीजर से इतना जरूर संकेत मिल रहा है कि कंपनी जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है।

हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है कार

किआ सोरेंटो भारत में कंपनी की सबसे महंगी पेट्रोल इंजन वाली एसयूवी हो सकती है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है।

गाड़ी में 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन 238 एचपी की ताकत और 380 एनएम का टॉर्क दे सकता है। विदेशों में यह कार 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बेची जाती है।

ग्लोबल बाजार में सोरेंटो फ्रंट वील ड्राइव और ऑल वील ड्राइव, दोनों विकल्पों में आती है। भारत में इनमें से कौन सा विकल्प मिलेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है।

6 और 7 सीट का मिल सकता है विकल्प

किआ सोरेंटो को भारत में 6 और 7 सीट वाले विकल्प में लाया जा सकता है। इसमें तीन लाइन में सीटें मिलेंगी, जिससे बड़े परिवार के लोग भी आसानी से सफर कर सकेंगे।

इस गाड़ी को कई बार भारत की सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। इसकी लंबाई 4,815 एमएम, चौड़ाई 1,900 एमएम और ऊंचाई 1,700 एमएम है। इसका वीलबेस 2,815 एमएम है।

बाहर से कैसी दिखेगी सोरेंटो?

गाड़ी के आगे किआ की पहचान वाली बड़ी ग्रिल मिल सकती है। इसके साथ खड़ी डिजाइन वाली लाइट्स, रूफ रेल्स, खिड़कियों के आसपास क्रोम फिनिश और 19 इंच के डुअल टोन अलॉय वील दिए जा सकते हैं।

इन डिजाइन फीचर्स की वजह से गाड़ी को बड़ा और प्रीमियम लुक मिलेगा।

केबिन में मिल सकते हैं कई आधुनिक फीचर्स

किआ सोरेंटो में 12.3 इंच की स्क्रीन मिल सकती है। इसका इस्तेमाल ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन सिस्टम के रूप में किया जाएगा।

इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, आगे की ठंडी होने वाली सीटें, बिजली से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

भारत में लॉन्च होने पर इसका मुकाबला स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टेरॉन और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवी से होगा।