त्योहारी सीजन से पहले Myntra ने किया 26,000 से ज्यादा नौकरियों का ऐलान! महिलाओं और दिव्यांगों पर खास फोकस

फैशन ई-कॉमर्स कंपनी Myntra ने अपने Big Fashion Festival से पहले 26,000 से ज्यादा मौसमी रोजगार के अवसर तैयार किए हैं। कंपनी के मुताबिक, यह संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। इस भर्ती अभियान का मकसद फेस्टिव सीजन के दौरान बढ़ने वाली खरीदारी की मांग को पूरा करना है।

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इन मौसमी नौकरियों में फुलफिलमेंट सेंटर, आखिरी छोर तक डिलीवरी और कस्टमर सर्विस से जुड़े काम शामिल हैं। Myntra के अनुसार, इस बार की भर्ती अब तक की सबसे ज्यादा समावेशी मौसमी भर्ती है।

महिलाओं और दिव्यांग लोगों को भी मिले अवसर

Myntra ने बताया कि इस मौसमी वर्कफोर्स में 350 से ज्यादा भूमिकाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तय की गई हैं। वहीं, फुलफिलमेंट सेंटर की कुल वर्कफोर्स में 30% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी।

कंपनी का कहना है कि इस पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और आय के अवसर देने पर ध्यान दिया गया है।

पांच फुलफिलमेंट सेंटर में होगी तैनाती

यह मौसमी वर्कफोर्स देश के अलग-अलग राज्यों से आएगी, जिसमें ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

इन कर्मचारियों को Myntra के पांच फुलफिलमेंट सेंटर में तैनात किया जाएगा। ये सेंटर बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर और बिनोला में मौजूद हैं।

इन सेंटरों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी सामान की छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग जैसे कामों की होगी। इसके अलावा 8,000 डिलीवरी पार्टनर और 2,700 कस्टमर सर्विस कर्मचारी भी इस मौसमी टीम का हिस्सा होंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कर्मचारियों के लिए रखे गए खास कार्यक्रम

फेस्टिव सीजन के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए Myntra ने कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई है। कंपनी के अनुसार, सभी सेंटरों पर रोजाना बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को SPOT Rewards और Recognition दिया जाएगा।

इसके अलावा टीम चैलेंज और सेलिब्रेशन से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बिनोला फुलफिलमेंट सेंटर में ‘She Warrior’ नाम से एक पिच प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें महिला कर्मचारियों के नए आइडिया को पहचान दी जाएगी और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

तेजी से डिलीवरी पर कंपनी का फोकस

Big Fashion Festival के दौरान ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए Myntra अपनी फुलफिलमेंट, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस क्षमता को मजबूत कर रही है।

कंपनी M-Express सेवा के जरिए योग्य जगहों पर 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।

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Myntra के CHRO गोविंदराज एमके ने कहा कि फेस्टिव सीजन में हजारों लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिससे ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अनुभव मिलता है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस साल बढ़ी हुई मौसमी वर्कफोर्स के साथ रोजगार के अवसर देने के अलावा कर्मचारियों को सपोर्ट और पहचान देने पर भी ध्यान दे रही है।