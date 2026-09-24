Hyundai Bayon की बुकिंग शुरू, ₹11,000 में कर सकेंगे प्री-बुक; जानें फीचर्स और लॉन्च की पूरी जानकारी

फेस्टिव सीजन से पहले Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने अपनी नई मिड-साइज SUV Hyundai Bayon की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इस SUV को भारतीय बाजार के सबसे ज्यादा मुकाबले वाले सेगमेंट में उतारने की तैयारी की है। Hyundai Bayon को कंपनी की SUV लाइनअप में Venue और Creta के बीच जगह दी जाएगी।

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ग्राहक सिर्फ ₹11,000 के शुरुआती टोकन अमाउंट के साथ इस SUV को बुक कर सकते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में इस कार को लेकर खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ेगी।

ऐसे कर सकते हैं Hyundai Bayon की बुकिंग

Hyundai Bayon की प्री-बुकिंग दो तरीकों से की जा सकती है। ग्राहक Hyundai की आधिकारिक वेबसाइट hyundai.co.in के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देशभर में मौजूद किसी भी अधिकृत Hyundai डीलरशिप पर जाकर भी कार बुक की जा सकती है।

बुकिंग अमाउंट ₹11,000 तय किया गया है। बुकिंग के बाद डीलर ग्राहकों से आगे की प्रक्रिया, टेस्ट ड्राइव, कार अलॉटमेंट और डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर संपर्क करेंगे।

Hyundai Bayon में मिलेंगे ये फीचर्स

Hyundai ने बताया है कि भारत में आने वाली Bayon को Global K Enhanced Platform पर तैयार किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार के लिए 5-स्टार सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इस SUV की लंबाई करीब 4.2 मीटर होगी, जिससे यह Hyundai Venue और Creta के बीच पोजिशन होगी। यह तेजी से बढ़ रहे मिड-साइज SUV सेगमेंट को टारगेट करेगी।

Creta वाला इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प

Hyundai Bayon में 1.5 लीटर, चार सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यही इंजन Creta में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन करीब 113-115 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

कार में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ Intelligent Variable Transmission (IVT) ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलेगा।

टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स से होगी लैस

Hyundai Bayon में इन-बिल्ट जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट दिया जाएगा। इसके अलावा कार में कर्व्ड डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जिसमें 12.3 इंच के डिस्प्ले होंगे।

SUV में वर्टिकल AC कंट्रोल, बिना लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। सेफ्टी और सुविधा के लिए 360 डिग्री कैमरा, Level 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद

कंपनी ने अभी तक Hyundai Bayon की एक्स-शोरूम कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत ₹10 लाख से ₹15 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। कुछ अनुमान इसे ₹10 लाख से ₹12.5 लाख के बीच रखते हैं।

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Hyundai Bayon के अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी इसे फेस्टिव और दिवाली सीजन के दौरान बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है।