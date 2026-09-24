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Newsबिजनेस न्यूजMorgan Stanley की बड़ी चूक! 100 से ज्यादा डील्स की सीक्रेट लिस्ट लीक, SEBI ने शुरू किया आकलन

Morgan Stanley की बड़ी चूक! 100 से ज्यादा डील्स की सीक्रेट लिस्ट लीक, SEBI ने शुरू किया आकलन

मॉर्गन स्टेनली की एक गोपनीय डील लिस्ट गलती से क्लाइंट्स को भेज दी गई, जिसमें 100 से ज्यादा संभावित सौदों की जानकारी शामिल थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक अब प्रभावित पक्षों से संपर्क कर स्थिति संभालने में जुटा है, जबकि रेगुलेटर्स भी मामले पर नजर रख रहे हैं।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 24, 2026 19:11 IST

In Short

  • मॉर्गन स्टेनली के एक बैंकर से गलती से 100 से ज्यादा डील्स वाली इंटरनल लिस्ट क्लाइंट्स को भेज दी गई।
  • लीक दस्तावेज में भारत, चीन और दक्षिण कोरिया की संभावित IPO डील्स समेत कई जानकारियां शामिल थीं।
  • सेबी समेत कुछ रेगुलेटर्स मामले का आकलन कर रहे हैं और बैंक नुकसान कम करने में जुटा है।

Morgan Stanley एक लीक हुई डील लिस्ट से पैदा हुए संकट को संभालने में जुटा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक के एक टॉप बैंकर से गलती से क्लाइंट्स को 100 से ज्यादा डील्स की जानकारी वाला दस्तावेज भेज दिया गया, जिसके बाद बैंक ने नुकसान को सीमित करने के लिए तुरंत कदम उठाने शुरू कर दिए।

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IPO से लेकर प्राइवेट इक्विटी डील तक की जानकारी शामिल

रिपोर्ट के मुताबिक, लीक हुए दस्तावेज में एशिया की कई संभावित डील्स की जानकारी थी। इसमें चीन, दक्षिण कोरिया और भारत से जुड़ी शुरुआती शेयर बिक्री यानी IPO की संभावित लिस्टिंग भी शामिल थीं।

इस लिस्ट में उन कंपनियों के नाम भी थे, जिनके साथ बैंक काम कर रहा था या जिनकी डील पर नजर रख रहा था। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी और पेंशन फंड जैसे निवेशकों की जानकारी और कुछ रुकी हुई परियोजनाओं का भी जिक्र था।

गलती से भेजा गया इंटरनल डील पाइपलाइन दस्तावेज

मॉर्गन स्टेनली के एशिया-पैसिफिक फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स प्रमुख मोहम्मद अतमानी ने यह ईमेल भेजा था। रिपोर्ट के अनुसार, उनका इरादा प्राइवेट इक्विटी सेक्टर और हालिया ट्रांजैक्शन से जुड़ा सामान्य अपडेट भेजने का था, लेकिन गलती से इंटरनल डील पाइपलाइन वाला दस्तावेज चला गया।

बाद में उन्होंने ईमेल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह कुछ क्लाइंट्स तक पहुंच चुका था।

बैंक ने क्लाइंट्स से मांगी माफी

लीक के बाद मॉर्गन स्टेनली ने कुछ प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के साथ तुरंत बैठकें कीं। बैंक ने उन्हें स्थिति समझाई और भरोसा दिलाया कि इस मामले से होने वाले असर को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक किसी क्लाइंट ने बैंक से संबंध खत्म नहीं किए हैं। बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रभावित क्लाइंट्स से अलग-अलग संपर्क कर रहे हैं।

प्रतिद्वंद्वी बैंकों ने भी शुरू की नजर

डील लिस्ट सामने आने के बाद कुछ प्रतिद्वंद्वी बैंकों के अधिकारियों ने इस मौके का फायदा उठाने की बात कही। कई बैंकरों ने कहा कि वे इस जानकारी के आधार पर संभावित ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं।

हालांकि, कुछ लोगों का कहना था कि लिस्ट में शामिल ज्यादातर डील्स पहले से बाजार में चर्चा में थीं और उनमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं थी।

रेगुलेटर्स ने शुरू किया आकलन

इस घटना को लेकर कुछ नियामक संस्थाएं भी स्थिति पर नजर रख रही हैं। हॉन्गकॉन्ग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के पास ग्राहकों की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सिस्टम होना चाहिए।

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चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन भी मामले से अवगत है और कुछ बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्मों से संपर्क कर रहा है। वहीं, भारत का मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस घटना का आंतरिक आकलन कर रहा है।

निवेश बैंकिंग में गोपनीयता पर उठा सवाल

यह घटना मॉर्गन स्टेनली के लिए एक बड़ी परेशानी मानी जा रही है। निवेश बैंकिंग में संभावित डील्स और क्लाइंट जानकारी को बेहद गोपनीय रखा जाता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी घटनाएं कंपनियों को ईमेल सिस्टम और आईटी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत दिखाती हैं, ताकि संवेदनशील जानकारी गलती से बाहर न जा सके।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 24, 2026