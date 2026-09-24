लखनऊ में बनेगा नया शहर जैसा इलाका, 10,680 एकड़ में शुरू हुई हाउसिंग योजना

अगर आप लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दो बड़ी आवासीय योजनाओं का शिलान्यास किया है। 'नए उत्तर प्रदेश' में 'नए लखनऊ' की सोच के तहत वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं को विकसित किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं पर करीब ₹12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

advertisement

यह परियोजना 10,680 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में विकसित होगी। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ लोगों को रहने के लिए बेहतर माहौल देने की तैयारी है।

बिना प्लानिंग वाले विकास से अब बदलेगी तस्वीर



शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले बिना प्लान के विकास कार्य किए जाते थे। बिना योजना के बने घरों के आसपास न बिजली की सुविधा होती थी और न ही पानी की व्यवस्था ठीक से मिल पाती थी।

उन्होंने कहा कि अब लखनऊ के लोगों के लिए योजनाबद्ध तरीके से रहने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि शहर का विस्तार बेहतर सुविधाओं के साथ हो सके।

चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट और आधुनिक सुविधाएं होंगी शामिल



वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं को अत्याधुनिक नागरिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। इसमें चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र यानी ग्रीन बेल्ट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

इन योजनाओं के जरिए हजारों परिवारों को किफायती और प्रीमियम प्लॉट उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्र में बेहतर शहरी जीवन के लिए कई जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

₹2,166 करोड़ से बनेंगे बहुमंजिला अपार्टमेंट



इस परियोजना के तहत ₹2,166 करोड़ की लागत से 5 प्रस्तावित बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का भी शिलान्यास किया गया है। इन अपार्टमेंट्स को आधुनिक शहरी जीवन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

योजना में विकसित सड़कें, सीवरेज सिस्टम, पार्क, स्कूल और कमर्शियल जोन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर और सुविधाजनक जीवन मिल सकेगा।

आवास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे



राज्य सरकार के मुताबिक, यह पहल 'नए उत्तर प्रदेश' के उस विजन को दिखाती है, जिसमें शहरों के विकास के साथ लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

लखनऊ के इस नए विस्तार से आवास की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ रियल एस्टेट और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर बनने की उम्मीद है। लंबे समय से लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह परियोजना एक बड़ा कदम मानी जा रही है।