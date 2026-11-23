संपादकीय- सिद्धार्थ ज़राबी, ग्रुप एडिटर, बिजनेस टुडे

24 साल पहले की बात है। तारीख थी 27 दिसंबर। उसी साल दुनिया को अलविदा कह चुके धीरूभाई अंबानी की पहली जयंती से ठीक एक दिन पहले का मौका था। मैं उन पत्रकारों में शामिल था, जिन्होंने रिलायंस इन्फोकॉम की मोबाइल सेवाओं की लॉन्चिंग देखी थी। यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के सपने को पूरा करने का ऐतिहासिक पल था। धीरूभाई अंबानी का सपना था कि भारत में मोबाइल फोन से बात करना पोस्टकार्ड भेजने से भी सस्ता हो जाए।

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धीरूभाई अंबानी ने बड़े सपनों और महत्वाकांक्षाओं के साथ रिलायंस की नींव रखी थी। मसालों के कारोबार से शुरुआत करने के बाद उन्होंने सिंथेटिक टेक्सटाइल और फिर पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। भारत के मध्यम वर्ग को शेयर बाजार से जोड़ने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें दिया जाता है। मुकेश अंबानी को अपने पिता से यही कारोबारी सोच विरासत में मिली, लेकिन उनका काम करने का अंदाज अलग है। वह कम बोलते हैं और अपने फैसलों को जमीन पर उतारने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कारोबार में उनका तरीका शतरंज के किसी ग्रैंडमास्टर जैसा है, जो अपनी अगली चाल चलने से पहले कई चाल आगे की सोचता है।

भारत ने मुकेश अंबानी को अपने पिता की विरासत को नए क्षेत्रों तक पहुंचाते देखा है। जून 2005 में परिवार के बंटवारे के दौरान टेलीकॉम कारोबार उनके हाथ से निकल गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दशक से भी ज्यादा समय बाद जियो के साथ उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में शानदार वापसी की। यह उनकी जबरदस्त धैर्य क्षमता, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी वित्तीय ताकत और पर्दे के पीछे काम करने वाली एक मजबूत टीम का उदाहरण है।

हाल में जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग इसी लंबे इंतजार और रणनीति का नतीजा है। बिजनेस टुडे के इस अंक की कवर स्टोरी में कृष्ण गोपालन ने बताया है कि धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने पिछले दो दशकों में अपने पिता से विरासत में मिले ऑयल-टू-केमिकल्स कारोबार के साथ-साथ एक विशाल कंज्यूमर बिजनेस खड़ा किया है। बड़े पैमाने पर कारोबार का विस्तार करना और आक्रामक कीमतों के जरिए बाजार में अपनी जगह बनाना उनकी लंबी कारोबारी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है।

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। अब इसी कारोबार से आने वाली नकदी का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ आकाश, ईशा और अनंत अंबानी समूह के प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस तरह धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित और मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कई गुना बड़े हुए रिलायंस साम्राज्य की कमान अब परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथों में पहुंच रही है।

जियो की शानदार लिस्टिंग भारतीय शेयर बाजार में व्यापक सुधार का भी संकेत देती है। विदेशों में AI को लेकर बना जबरदस्त उत्साह अब कुछ ठंडा पड़ रहा है। इसी बीच विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वापसी कर रहे हैं। शैलेंद्र भटनागर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पांच साल तक बिकवाली करने के बाद विदेशी निवेशक अब फिर से भारतीय लार्ज-कैप शेयरों में पैसा लगा रहे हैं।

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जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए थे, तब घरेलू रिटेल निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया। हर महीने म्यूचुअल फंड्स में हजारों करोड़ रुपये लगाने वाले इन निवेशकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। अगर सरकार विदेशी निवेशकों के लिए कैपिटल गेन टैक्स में कटौती करती है, तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश का प्रवाह और बढ़ सकता है।

विदेशी निवेश की वापसी और प्रवासी भारतीयों की ओर से रिकॉर्ड जमा राशि आने का असर रुपये पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तक आशंका जताई जा रही थी कि रुपया डॉलर के मुकाबले 100 के स्तर तक फिसल सकता है। लेकिन अब भारतीय मुद्रा में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

हालांकि, यह राहत कितने समय तक बनी रहेगी, इसे लेकर सवाल अभी भी मौजूद हैं। बिजनेस टुडे में अर्थव्यवस्था पर अपने विश्लेषण में सुरभि ने आगाह किया है कि महंगे ईंधन और कमजोर मानसून ने खुदरा महंगाई को भारतीय रिजर्व बैंक की 6 फीसदी की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था में मौजूदा स्थिरता कितने समय तक बनी रहती है।