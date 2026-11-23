सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसका असर सिर्फ सोने में निवेश करने वालों पर ही नहीं, बल्कि गोल्ड लोन लेने वाले लोगों और लोन देने वाली कंपनियों पर भी पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में गोल्ड लोन तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब गिरती कीमतों ने चिंता बढ़ा दी है। आइए समझते हैं कि इसका आपके गोल्ड लोन, बैंक और फाइनेंस कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है।

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तेजी से बढ़ रहा गोल्ड लोन का कारोबार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में गोल्ड ज्वेलरी के बदले दिए गए लोन 66% बढ़कर 3.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये था।

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्ता हुआ सोना?

जनवरी 2026 में सोना करीब 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अब 24 कैरेट सोना करीब 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यानी कीमतों में 30% से ज्यादा गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना 5,500 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 3,600 डॉलर के नीचे आ गया है। इसकी वजह प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता है।

गोल्ड लोन लेने वालों पर क्या असर पड़ेगा?

गोल्ड लोन में सबसे जरूरी होता है लोन टू वैल्यू यानी LTV रेश्यो। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये का सोना गिरवी रखकर 70,000 रुपये का लोन लिया। आपका LTV 70% होगा।

अब सोने की कीमत 20% गिर जाए तो गिरवी रखे सोने की वैल्यू 80,000 रुपये रह जाएगी, लेकिन लोन 70,000 रुपये ही रहेगा। ऐसे में LTV बढ़कर करीब 87% हो जाएगा। अगर ग्राहक लोन नहीं चुका पाता तो सोना नीलाम करके पैसा वसूलना मुश्किल हो सकता है।

कंपनियों ने क्यों जताई चिंता?

पिरामल फाइनेंस के MD और CEO जयराम श्रीधरन के मुताबिक, दो साल पहले कंपनी के 20-25% ग्राहकों पर बाहर भी गोल्ड लोन था। अब सभी प्रोडक्ट कैटेगरी में यह आंकड़ा 35% से ऊपर है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

उन्होंने बताया कि FY26 में इंडस्ट्री ने करीब 4.7 लाख करोड़ रुपये के गोल्ड लोन ऐसे ग्राहकों को दिए, जिनका भुगतान 90 दिन से ज्यादा लेट था। पिछले साल कुल गोल्ड लोन डिस्बर्समेंट का करीब 15% से 23% हिस्सा ऐसे ग्राहकों को गया, जिनका कम से कम एक चालू लोन 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू था। हालांकि, दूसरा गोल्ड लोन होना अपने आप में ज्यादा जोखिम का संकेत नहीं है।

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बजाज फाइनेंस के आंकड़े क्या बताते हैं?

सितंबर तिमाही में बजाज फाइनेंस के स्टेज 2 और 3 एसेट्स 1,601 करोड़ रुपये बढ़े। इसमें गोल्ड लोन कारोबार की हिस्सेदारी 1,047 करोड़ रुपये थी। इसकी वजह कम अवधि वाली पुरानी लोन स्कीम थीं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। स्टेज 2 और 3 एसेट्स का अनुपात FY27 की पहली तिमाही के 1.87% से बढ़कर 2.02% हो गया।

नए नियमों से क्या बदला?

क्रिसिल रेटिंग्स के चीफ रेटिंग्स ऑफिसर कृष्णन सीतारमण के मुताबिक, कुछ ग्राहकों को नए रीपेमेंट सिस्टम में परेशानी हो रही है। नए नियमों में 1.5 लाख रुपये तक के लोन पर 85% तक LTV की अनुमति है। वहीं, अब कुछ लोन में आखिर में एकमुश्त भुगतान की जगह हर महीने EMI के जरिए मूलधन और ब्याज चुकाना होता है।

क्या गोल्ड लोन की ग्रोथ घटेगी?

क्रिसिल के मुताबिक, मार्च 2026 तक NBFC इंडस्ट्री के कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 8% थी। पिछले वित्त वर्ष में 78% ग्रोथ के बाद इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में करीब 40% CAGR की उम्मीद है।

नए खिलाड़ियों की एंट्री, कारोबार का संगठित होना और मौजूदा कंपनियों का विस्तार ग्रोथ को सहारा दे रहे हैं। अब छोटे कारोबार और MSME के प्रमोटर भी वर्किंग कैपिटल के लिए गोल्ड लोन ले रहे हैं। बेहतर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न और सीमित अंतिम क्रेडिट लॉस से कंपनियों की दिलचस्पी बनी रह सकती है।

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गोल्ड लोन कंपनियों के शेयरों का हाल

पिछले पांच दिनों में मुथूट फाइनेंस के शेयर करीब 8.5%, मणप्पुरम फाइनेंस के 11% से ज्यादा और IIFL फाइनेंस के 4% गिरे हैं।

हालांकि, सोने की कीमत गिरने से हर गोल्ड लोन में नुकसान होना जरूरी नहीं है। लेकिन कीमतें और गिरती हैं तो कंपनियों की रिकवरी और एसेट क्वालिटी पर दबाव बढ़ सकता है।