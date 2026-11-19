दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की सेवाओं में लगातार आ रही रुकावटों ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। Microsoft और Apple की सेवाओं में तकनीकी खराबी के बीच 178 संगठनों से जुड़ी वेबसाइटों पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब बड़ी टेक कंपनियों के सिस्टम में परेशानी आती है, तो उस पर निर्भर लाखों यूजर्स और कारोबार कितने सुरक्षित हैं?

advertisement

Apple की कौन-कौन सी सेवाएं हुईं प्रभावित?

Apple की कई डिजिटल सेवाओं में रुकावट देखने को मिली, जिनमें iCloud, App Store और Apple Music शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, यह परेशानी एक इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई थी। Apple ने इसे साइबर अटैक नहीं बताया है।

इस घटना ने दिखाया कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट में आई गड़बड़ी भी कई ऑनलाइन सेवाओं को एक साथ प्रभावित कर सकती है।

Microsoft की परेशानी से क्यों बढ़ी चिंता?

Microsoft की सेवाओं में आई रुकावटों ने भी कंपनियों की क्लाउड टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

आज कई कारोबार ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग, डेटा स्टोरेज और रोजमर्रा के कामकाज के लिए Microsoft जैसी कंपनियों की सेवाओं पर निर्भर हैं।

ऐसे में किसी एक बड़े सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम में खराबी आने से उससे जुड़ी कई कंपनियों का काम प्रभावित हो सकता है।

हालांकि, Microsoft और Apple की इन घटनाओं के साइबर हमलों से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हुई है।

178 वेबसाइटों पर साइबर अटैक कैसे हुआ?

एक अलग घटना में 178 संगठनों से जुड़ी वेबसाइटों पर दुर्भावनापूर्ण कोड के जरिए साइबर हमले की खबर सामने आई है।

ऐसे हमलों में साइबर अपराधी हर वेबसाइट को अलग-अलग निशाना बनाने के बजाय किसी भरोसेमंद थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर या तकनीकी सेवा की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं।

इससे एक ही रास्ते से कई वेबसाइटें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे हमलों के कारण यूजर्स की निजी जानकारी चोरी होने और ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड जैसे खतरे बढ़ सकते हैं।

कंपनियां ऐसे खतरों से कैसे बच सकती हैं?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, कंपनियों को सिर्फ साइबर हमले रोकने पर ही नहीं, बल्कि तकनीकी खराबी के बाद सेवाएं जल्दी बहाल करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

इसके लिए बैकअप सिस्टम, थर्ड-पार्टी कंपनियों की सुरक्षा जांच, लगातार निगरानी और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी जरूरी है।

इन घटनाओं से साफ है कि डिजिटल दुनिया में खतरा केवल हैकिंग का नहीं है। किसी बड़ी टेक कंपनी की तकनीकी खराबी भी कई कारोबार और यूजर्स को एक साथ प्रभावित कर सकती है।

advertisement

नोट: Microsoft और Apple की तकनीकी रुकावटों तथा 178 वेबसाइटों पर हुए कथित साइबर हमले को एक-दूसरे से जुड़ी घटनाएं नहीं माना जाना चाहिए।