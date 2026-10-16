भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी! $500 अरब के पार जाने की उम्मीद, सोने-चांदी के इंपोर्ट में बड़ी गिरावट

पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुए छह महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस बीच भारत का इस क्षेत्र के साथ व्यापार लगभग सामान्य स्तर पर लौट आया है। सितंबर 2026 के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम एशिया के साथ भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पिछले साल के स्तर के करीब पहुंच गया है। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का सामानों का कुल एक्सपोर्ट 500 अरब डॉलर के पार जा सकता है।

advertisement

पश्चिम एशिया के साथ कितना हुआ व्यापार?

सितंबर 2026 में भारत ने पश्चिम एशिया को 5.56 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 5.94 अरब डॉलर था। यानी एक्सपोर्ट में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

वहीं, सितंबर में पश्चिम एशिया से भारत का इंपोर्ट 13.64 अरब डॉलर रहा, जबकि सितंबर 2025 में यह 13.76 अरब डॉलर था।

खास बात यह है कि जून, जुलाई और अगस्त 2026 में भारत का पश्चिम एशिया को एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा, जबकि इंपोर्ट कम दर्ज किया गया।

UAE बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार रहा।

इस दौरान भारत ने UAE को 16.7 अरब डॉलर का सामान भेजा। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह आंकड़ा 18.75 अरब डॉलर था।

$500 अरब के पार जा सकता है एक्सपोर्ट

भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि अगर पिछले साल जैसा रुझान जारी रहा, तो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एक्सपोर्ट पहली छमाही से ज्यादा हो सकता है।

अप्रैल-सितंबर 2026-27 के दौरान भारत का कुल सामानों का एक्सपोर्ट 18.51% बढ़कर 259.89 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 219.30 अरब डॉलर था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सितंबर में एक्सपोर्ट 23.9% बढ़कर 44.4 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल यह 36.08 अरब डॉलर था।

सोने के इंपोर्ट में बड़ी गिरावट

सितंबर 2026 में भारत ने 1.8 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 9.61 अरब डॉलर था।

अगस्त में भी सोने का इंपोर्ट घटकर 2.3 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 5.44 अरब डॉलर था।

वित्त वर्ष की पहली छमाही में सोने का कुल इंपोर्ट 27.32% गिरकर 19.27 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल यह 26.51 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव ने इस गिरावट की एक वजह इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी को बताया।

advertisement

चांदी का इंपोर्ट भी घटा

सोने के साथ चांदी के इंपोर्ट में भी कमी आई है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान चांदी का इंपोर्ट 25.71% घटकर 2.4 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल यह 3.21 अरब डॉलर था।

सितंबर में चांदी का इंपोर्ट 66.50 करोड़ डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने 1.3 अरब डॉलर था।