iPhone Duo की प्री-बुकिंग आज से शुरू! ऐसे करें प्री-ऑर्डर

एप्पल (Apple) के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी आज यानी 16 अक्टूबर से इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू कर रही है। वहीं, 23 अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू होगी। अगर आप भी एप्पल का यह नया फोल्डेबल फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसकी कीमत, बुकिंग प्रक्रिया और बैंक ऑफर्स के बारे में जान लीजिए।

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भारत में कितनी है iPhone Duo की कीमत?

एप्पल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को प्रीमियम कीमत पर पेश किया है। भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। वहीं, इसके सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत ₹4,49,900 है। यह अब तक का सबसे महंगा आईफोन है।

कंपनी ने इसे चार स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है।

256GB वेरिएंट: ₹2,99,900

512GB वेरिएंट: ₹3,24,900

1TB वेरिएंट: ₹3,74,900

2TB वेरिएंट: ₹4,49,900

ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी वेरिएंट चुन सकते हैं।

कब और कैसे कर सकते हैं प्री-बुकिंग?

iPhone Duo की प्री-बुकिंग आज यानी 16 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। ग्राहक एप्पल की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट के जरिए फोन बुक कर सकते हैं।

इसके अलावा कुछ अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर भी प्री-बुकिंग की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, यह स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जरूरी नहीं कि हर स्टोर पर फोन उपलब्ध हो।

Image Credit : Business Today

iPhone Duo की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें?

स्टेप 1: सबसे पहले एप्पल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: iPhone Duo का पसंदीदा कलर और स्टोरेज वेरिएंट चुनें।

स्टेप 3: उपलब्ध पेमेंट ऑप्शन, EMI और एक्सचेंज ऑफर चेक करें।

स्टेप 4: डिलीवरी के लिए अपना पता भरें या स्टोर पिकअप का ऑप्शन चुनें।

स्टेप 5: पेमेंट करके अपना प्री-ऑर्डर पूरा करें।

बैंक ऑफर्स और EMI पर कितनी होगी बचत?

iPhone Duo खरीदने वाले ग्राहकों को बैंक ऑफर्स के जरिए कुछ बचत करने का मौका भी मिल सकता है।

Axis Bank और ICICI Bank के जरिए पात्र ग्राहकों को ₹7,000 तक का कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा American Express के चुनिंदा कार्ड्स पर भी ऑफर्स उपलब्ध हो सकते हैं।

ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिल सकता है, जिससे फोन की कीमत किस्तों में चुकाई जा सकेगी।

पुराने आईफोन को एक्सचेंज करने का भी मौका

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अगर आपके पास पहले से आईफोन है, तो उसे एक्सचेंज करके नए iPhone Duo की प्रभावी कीमत कम की जा सकती है।

हालांकि, एक्सचेंज में मिलने वाली रकम पुराने फोन की कंडीशन और एप्पल की पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगी। ऐसे में बुकिंग से पहले बैंक कैशबैक, EMI और एक्सचेंज ऑफर की तुलना करना फायदेमंद हो सकता है। इससे ग्राहक अपने लिए बेहतर डील चुन सकेंगे।