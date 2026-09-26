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Newsबिजनेस न्यूजभारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बनी सहमति, 90% से ज्यादा बातचीत पूरी, जल्द मिल सकती है मंजूरी

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बनी सहमति, 90% से ज्यादा बातचीत पूरी, जल्द मिल सकती है मंजूरी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि समझौता 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। वहीं, पीयूष गोयल ने भी डील को लगभग पूरा बताया है। अब कुछ मुद्दों पर सहमति बाकी है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 26, 2026 10:36 IST
AI Generated Image

In Short

  • भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत 90% से ज्यादा पूरी होने का अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया, कुछ मुद्दों पर सहमति बाकी है।
  • पीयूष गोयल ने भी कहा है कि भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग पूरा हो चुका है और जल्द आगे बढ़ सकता है।
  • IMEC प्रोजेक्ट और क्वाड बैठक समेत भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है।

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रस्तावित समझौता 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है और कुछ ही मुद्दों पर काम बाकी है।

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अधिकारी के मुताबिक, इन अंतिम मुद्दों के हल होने के बाद जल्द ही समझौते को लेकर घोषणा हो सकती है।

अमेरिका ने बताया संबंधों के लिए अहम कदम

अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह समझौता भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नए स्तर तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापार दोनों देशों के संबंधों में हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इस डील के बाद इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है।

PTI के सवाल पर अधिकारी ने कहा कि बातचीत अंतिम दौर में है और जल्द ही कुछ सकारात्मक जानकारी सामने आ सकती है।

पीयूष गोयल भी दे चुके हैं संकेत

इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा था कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है।

नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत ने 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अमेरिका के साथ समझौता भी लगभग पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा था कि अब केवल प्रतिस्पर्धी फायदे से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से तय करना बाकी है, ताकि समझौते को जल्दी लागू किया जा सके।

फरवरी में तय हुआ था पहला चरण

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा घोषित की थी। हालांकि, अमेरिका की टैरिफ व्यवस्था में बदलाव के बाद बातचीत को आगे बढ़ाया गया।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: India-US Trade Deal लगभग फाइनल, पीयूष गोयल बोले- जल्द होगा समझौते का ऐलान

पीयूष गोयल के मुताबिक, भारत के व्यापार समझौते आगे चलकर ऐसे बाजारों तक प्राथमिक पहुंच देंगे, जो दुनिया की करीब 75 प्रतिशत GDP का हिस्सा हैं।

रूबियो की भारत यात्रा और G20 पर नजर

अमेरिकी अधिकारी ने दोनों देशों के बीच आगे होने वाली बैठकों का भी जिक्र किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अक्टूबर में भारत की यात्रा कर सकते हैं।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद है।

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अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में कई गतिविधियां चल रही हैं और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी इस साल तीसरी बार होने वाली है।

IMEC प्रोजेक्ट भी दोनों देशों की प्राथमिकता

भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह दोनों देशों के लिए बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के कारण इसकी गति प्रभावित हुई है। दोनों देश शिपिंग और ट्रकिंग लिंक के रूट तैयार करने पर काम कर रहे हैं।

कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर काम

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।

उन्होंने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) में शामिल नहीं होने का कारण भी बताया। उनके अनुसार, इसमें शामिल होने से चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाना पड़ता।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 26, 2026