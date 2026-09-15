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Newsबिजनेस न्यूजभारत-न्यूजीलैंड FTA 19 अक्टूबर से होगा लागू, 100% भारतीय निर्यात को मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस

भारत-न्यूजीलैंड FTA 19 अक्टूबर से होगा लागू, 100% भारतीय निर्यात को मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रही नई व्यापार साझेदारी कई सेक्टरों के लिए अहम मानी जा रही है। FTA लागू होने के बाद भारतीय कारोबारियों को क्या फायदे मिलेंगे और दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में कितना बदलाव आएगा, जानिए इस समझौते से जुड़ी पूरी जानकारी।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 15, 2026 15:13 IST

In Short

  • भारत-न्यूजीलैंड FTA 19 अक्टूबर से लागू होने की संभावना, दोनों देशों के व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
  • समझौते के तहत भारत के 100% निर्यात को मिलेगा न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री एक्सेस
  • न्यूजीलैंड ने भारत में 15 साल में 20 अरब डॉलर निवेश की जताई प्रतिबद्धता

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 19 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दोनों देशों ने इस साल 27 अप्रैल को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस FTA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश को बढ़ावा देना है।

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भारत के सभी निर्यात को मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस

इस व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत के 100 फीसदी निर्यात को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। इसका मतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले सामान पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। इससे भारतीय कंपनियों और निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में अपने उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलेगी।

फिलहाल न्यूजीलैंड भारत से आने वाले कई प्रमुख सामानों पर 10 फीसदी तक का अधिकतम टैरिफ लगाता है। इनमें सिरेमिक, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं।

कई सेक्टरों को मिल सकता है फायदा

FTA लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड में कारोबार करना आसान हो सकता है। खासतौर पर वे सेक्टर जो अभी ऊंचे टैरिफ का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस समझौते से फायदा मिलने की उम्मीद है।

सिरेमिक, कारपेट, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों के लिए न्यूजीलैंड का बाजार ज्यादा अवसर उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि ड्यूटी कम होने से भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंच सकेंगे।

न्यूजीलैंड करेगा 20 अरब डॉलर का निवेश

इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह FTA व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके लागू होने के बाद दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 15, 2026