नई Audi Q3 भारत में 16 अक्टूबर को होगी लॉन्च, नए डिजाइन और दमदार फीचर्स से लैस होगी SUV

लग्जरी कार कंपनी Audi भारत में अपनी नई थर्ड जेनरेशन Audi Q3 को 16 अक्टूबर 2026 को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इस प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है। ग्राहक 1 लाख रुपये की टोकन राशि देकर नई Q3 को बुक कर सकते हैं। इसकी कीमत का ऐलान लॉन्च के दिन किया जाएगा। नई Q3 में पहले के मुकाबले ज्यादा शार्प डिज़ाइन, बड़ा साइज, हाईटेक केबिन और Audi का quattro ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलेंगे।

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पहले से बड़ी होगी नई Audi Q3

थर्ड जेनरेशन Audi Q3 का डिज़ाइन पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न रखा गया है। इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसके दोनों तरफ स्प्लिट LED हेडलैंप मिलते हैं। कंपनी ने इस बार ग्रिल के आसपास मिलने वाले क्रोम एलिमेंट्स को हटा दिया है। नई Q3 में Audi का टू डायमेंशनल लोगो और लोअर एयर इनटेक के नीचे सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइज की बात करें तो नई Audi Q3 की लंबाई 4,531 mm, चौड़ाई 1,859 mm और ऊंचाई 1,623 mm है। इसका व्हीलबेस 2,681 mm का है। यानी नई Q3 अपने पुराने मॉडल के मुकाबले प्रमुख डायमेंशंस में बड़ी हो गई है। साइड प्रोफाइल में 18 इंच के अलॉय व्हील, रूफ रेल्स और विंडो लाइन के पास L शेप का डिजाइन एलिमेंट दिया गया है। इसमें पारंपरिक पुल टाइप डोर हैंडल ही मिलेंगे।

रियर डिजाइन में भी बड़ा बदलाव

नई Audi Q3 के पीछे भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। SUV में स्प्लिट LED टेल लैंप दिए गए हैं और इनके बीच illuminated Audi logo देखने को मिलेगा। रियर बम्पर को नया स्कल्प्टेड डिज़ाइन दिया गया है और यहां भी सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है। हालांकि, भारत में आने वाली नई Q3 में S Line एक्सटीरियर पैकेज उपलब्ध नहीं होगा।

केबिन में मिलेंगी दो बड़ी स्क्रीन

नई Q3 के इंटीरियर को भी बड़े स्तर पर अपडेट किया गया है। डैशबोर्ड पर 12.8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके साथ 11.9 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। SUV में नया squircle शेप स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। हालांकि, Audi ने एयर कंडीशनिंग वेंट्स के नीचे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स को बरकरार रखा है।

कंपनी ने सेंटर कंसोल को भी नया डिज़ाइन दिया है। यहां वायरलेस चार्जिंग पैड, स्टार्ट स्टॉप बटन, मीडिया कंट्रोलर और कप होल्डर मिलते हैं। खास बात यह है कि गियर सिलेक्टर को सेंटर कंसोल से हटाकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक स्टॉक पर शिफ्ट कर दिया गया है।

फीचर्स की भी लंबी लिस्ट

नई Audi Q3 में Sonos ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, एम्बिएंट लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। सामान रखने के लिए SUV में 488 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है।

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इंजन कितना पावरफुल होगा?

भारत में नई Audi Q3 में परिचित 2.0 लीटर फोर सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इंजन 204 hp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा Audi का quattro ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा।

परफॉर्मेंस की बात करें तो Audi का दावा है कि नई Q3 सिर्फ 7.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसका दावा की गई टॉप स्पीड 229 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सबसे ज्यादा नजर इसकी कीमत पर रहेगी, जिसका खुलासा 16 अक्टूबर को भारत में आधिकारिक लॉन्च के दौरान किया जाएगा।