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Newsबिजनेस न्यूजUAE से LNG-LPG सप्लाई बढ़ाने की तैयारी! पेट्रोलियम रिजर्व और शिप बिल्डिंग पर भी भारत का फोकस

UAE से LNG-LPG सप्लाई बढ़ाने की तैयारी! पेट्रोलियम रिजर्व और शिप बिल्डिंग पर भी भारत का फोकस

भारत और UAE के बीच निवेश और कारोबार सहयोग को और मजबूत करने की तैयारी है। पीयूष गोयल ने ऊर्जा क्षेत्र में पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने और UAE से LNG-LPG की संभावित सप्लाई को लेकर जानकारी दी। दोनों देश शिप बिल्डिंग और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम करेंगे।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 28, 2026 14:44 IST
AI Generated Image

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और UAE के बीच निवेश को बढ़ाने को लेकर हुई India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments की 14वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी। बैठक में ऊर्जा, व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

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पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने के लिए UAE के साथ काम कर रहा भारत

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने के लिए UAE के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

UAE से LNG और LPG लेने की संभावना

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत UAE को LNG और LPG के प्रमुख स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रहा है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और दोनों देशों के बीच ऊर्जा कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अप्रैल-सितंबर में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट 15% बढ़ा

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान भारत के गुड्स एक्सपोर्ट में 15% की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की दिशा में अहम है।

शिप बिल्डिंग और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर भी सहयोग

भारत और UAE अब शिप बिल्डिंग और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी साथ काम करेंगे। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन से जुड़े अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 28, 2026