डीजल ₹50 महंगा होने से कैसे बचा? पीएम मोदी बोले 'हर महीने ₹14,000 करोड़ का बोझ उठा रही सरकार'

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत में भी डीजल की कीमतों पर इसका दबाव बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लोगों को महंगे डीजल से राहत देने के लिए सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठा रही है। उन्होंने यह जानकारी इंडिया टुडे के किसान सम्मेलन 2026 में दी।

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₹50 की जगह सिर्फ ₹7 क्यों बढ़े डीजल के दाम?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की लागत काफी बढ़ गई है। अगर इसका पूरा बोझ आम लोगों पर डाला जाता, तो देश में डीजल की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ानी पड़ सकती थी।

लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पीएम मोदी के मुताबिक, सरकार ने डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर तक सीमित रखा। इसके लिए सरकार हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च खुद उठा रही है।

किसानों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश

पीएम मोदी ने बताया कि सरकार के इस फैसले का मकसद आम परिवारों, किसानों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और दूसरे बिजनेस को महंगे डीजल के असर से बचाना है।

दरअसल, भारत में डीजल का इस्तेमाल खेती की मशीनों, ट्रकों और कई उद्योगों में होता है। अगर डीजल अचानक बहुत महंगा हो जाए, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च भी बढ़ सकता है।

इससे खाने-पीने की चीजों और दूसरे सामान की कीमतों पर असर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। यही वजह है कि सरकार ने बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठाने का फैसला किया।

दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

इस बीच 12 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर रहा। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये और डीजल की 99.82 रुपये प्रति लीटर रही। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर रहा।

किस शहर में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल?

दिए गए शहरों में हैदराबाद में पेट्रोल सबसे महंगा रहा, जहां इसकी कीमत 116.15 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई।

वहीं तिरुवनंतपुरम में डीजल सबसे महंगा रहा। यहां डीजल की कीमत 104.40 रुपये प्रति लीटर थी।

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फिलहाल प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती लागत सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पीएम मोदी के मुताबिक, इसी दबाव के बीच सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठा रही है।