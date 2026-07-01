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Newsबिजनेस न्यूजGST के 9 साल पूरे, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के बाद अब क्या होंगे अगले बड़े बदलाव? जानिए पूरी कहानी

GST के 9 साल पूरे, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के बाद अब क्या होंगे अगले बड़े बदलाव? जानिए पूरी कहानी

GST के 9 साल पूरे हो गए हैं और अब चर्चा सिर्फ रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की नहीं है। असली सवाल यह है कि GST काउंसिल की अगली बैठक में कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और कुछ खास सेक्टर्स के लिए क्या नए रास्ते खुल सकते हैं।आइए जानते हैं पूरी कहानी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 1, 2026 20:09 IST
AI Generated Image

In Short

  • ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने भी पुराने टैक्स मामलों में राहत की मांग रखी है, इसलिए अगली बैठक में इस मुद्दे पर भी कोई रास्ता निकल सकता है।
  • GST काउंसिल की अगली बैठक में टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि कई सेक्टर में कारोबारियों का पैसा GST सिस्टम में अटक रहा है।
  • GST के 9 साल पूरे होने के बाद अब नजर अगले बड़े बदलावों पर है, खासकर छोटे कारोबारियों और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े नियमों को आसान करने पर।

GST Reforms: देश में GST को लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव आए, कारोबारियों का भरोसा बढ़ा और सरकार के कलेक्शन ने नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन अब चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं है कि GST ने अब तक क्या हासिल किया, बल्कि सवाल यह है कि आगे इस सिस्टम में क्या नया बदलाव देखने को मिल सकता है।

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अब GST में क्या बदल सकता है?

GST के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब नजर अगले बड़े बदलावों पर है। छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन आसान करने, ऑनलाइन कारोबार से जुड़े नियम साफ करने और GST रिटर्न को ई-वे बिल के डेटा से बेहतर तरीके से जोड़ने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने भी पुराने टैक्स मामलों में राहत की मांग GST काउंसिल के सामने रखी है। यानी GST की कहानी अब सिर्फ रिकॉर्ड कलेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे के बदलावों पर भी सबकी नजर है।

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टैक्स क्रेडिट और ऑनलाइन गेमिंग पर भी फैसला संभव

GST काउंसिल की अगली बैठक में टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कई कारोबारियों का पैसा GST सिस्टम में फंसा हुआ है। दवा, रोजमर्रा के सामान और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े कारोबार में यह परेशानी ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भी पुराने टैक्स मामलों में राहत चाहती हैं। ऐसे में अगली बैठक में इन मुद्दों पर कोई फैसला हो सकता है।

 

छोटे कारोबारियों के लिए नियम आसान हो सकते हैं

GST के 9 साल पूरे होने के बाद अब छोटे कारोबारियों को राहत देने वाले बदलावों पर नजर है। खासकर जो लोग ऑनलाइन सामान बेचते हैं, उनके लिए GST में नाम जुड़वाना आसान हो सकता है। इसके अलावा GST रिटर्न और ई-वे बिल की जानकारी को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है, ताकि कारोबारियों को बार-बार परेशानी न हो।

अगली बैठक पर नजर

GST काउंसिल की अगली बैठक में टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। आसान भाषा में समझें तो कई कारोबारियों का पैसा GST सिस्टम में अटक रहा है। दवा, रोजमर्रा के सामान और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े सेक्टर में यह दिक्कत देखी जा रही है। ऐसे में अगली बैठक में राहत का रास्ता निकल सकता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2026