GST 2.0 से कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, रिफंड समेत आसान होंगी कई प्रक्रियाएं

GST सिस्टम को आसान बनाने के लिए GST 2.0 के तहत कई बड़े बदलावों पर विचार किया जा सकता है। 57वीं GST काउंसिल की बैठक से पहले सामने आए प्रस्तावित सुधारों में GST रिफंड जल्दी मिलने से लेकर रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने तक कई कदम शामिल हैं।

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इस बार GST काउंसिल की बैठक में टैक्स की दरों में बदलाव के बजाय नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार पर ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है। इसका मकसद कारोबारियों के लिए GST से जुड़े नियमों को आसान बनाना और कारोबार करने की प्रक्रिया को बेहतर करना है।

जल्दी मिल सकता है GST रिफंड

GST 2.0 के प्रस्तावित सुधारों में रिफंड की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना शामिल है। अगर इन बदलावों को मंजूरी मिलती है, तो कारोबारियों को GST रिफंड के लिए लंबे समय तक इंतजार करने से राहत मिल सकती है।

इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर विचार किया जा सकता है। कारोबार बंद करने की स्थिति में GST रजिस्ट्रेशन बंद कराने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रस्ताव है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी सुधार की तैयारी

इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में भी सुधार पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही GST से जुड़े कानूनी विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने पर भी फोकस किया जा सकता है।

इन सुधारों का मकसद GST से जुड़े नियमों का पालन आसान बनाना और कारोबारियों के लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं में आने वाली मुश्किलों को कम करना है।

सोने और चांदी पर 3% IGST का प्रस्ताव

बैंकों की ओर से किए जाने वाले सोने और चांदी के आयात पर 3% IGST लगाने के प्रस्ताव पर भी आगे होने वाली GST काउंसिल की बैठकों में चर्चा हो सकती है।

57वीं GST काउंसिल की बैठक में फिलहाल टैक्स की दरों में बदलाव के बजाय GST की प्रक्रिया और सिस्टम को आसान बनाने वाले सुधारों पर ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है।