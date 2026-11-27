केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को जनगणना से अलग करने और सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या समान रूप से 50 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रही है। शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

advertisement

1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का फॉर्मूला

सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों की लोकसभा सीटों की मौजूदा हिस्सेदारी बरकरार रखी जा सके। इस कदम से परिसीमन को लेकर खासतौर पर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।

850 तक हो सकती हैं लोकसभा सीटें

सरकार संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को एक बार फिर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस विधेयक में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव भी है। सरकार की कोशिश 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की है। इससे पहले अप्रैल में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।

बदल गया लोकसभा का सियासी गणित

अप्रैल के मुकाबले अब सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। विपक्षी खेमे से 26 सांसद बाहर हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होकर एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। वहीं, शिवसेना (UBT) के छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

हालांकि, विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को अभी भी अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में डीएमके के 22 और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के आठ सांसदों की भूमिका अहम हो सकती है।

30 नवंबर से संसद की विशेष बैठक

संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर और राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर से शुरू होगी।

इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में सरकार के लिए विधेयक पारित कराने की राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है।