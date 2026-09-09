सोना तोड़ेगा पुराने रिकॉर्ड? एक्सपर्ट ने बताया अगले 12 महीने में कहां तक पहुंच सकता है गोल्ड रेट

सोने की कीमतों में आने वाले समय में फिर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च नवनीत दमानी ने कहा कि अगले 12 महीनों में सोना अपने पुराने रिकॉर्ड को पार कर सकता है और घरेलू बाजार में इसकी कीमत 2 लाख से 2.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है।

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सोने में तेजी की उम्मीद क्यों?



नवनीत दमानी के मुताबिक, हालिया समय में सोने की कीमतों में जो स्थिरता देखने को मिली है, उसे कमजोरी नहीं बल्कि निवेश के मौके के तौर पर देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोने में आगे V-शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। यानी कीमतों में दोबारा तेज उछाल आ सकता है। वहीं, चांदी में भी तेजी की संभावना है, लेकिन उसकी चाल सोने के मुकाबले थोड़ी धीमी रह सकती है।

रुपये की कमजोरी से घरेलू कीमतों को सपोर्ट



दमानी ने बताया कि भारत में सोने की कीमतों पर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय भाव का असर नहीं पड़ता, बल्कि रुपये की चाल और आयात शुल्क भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में जब इस पर चर्चा हुई थी, तब डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 87 के स्तर पर था, जो अब बढ़कर 95-96 तक पहुंच गया है। रुपये में कमजोरी से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को सहारा मिल रहा है।

इसके अलावा, सोने पर कस्टम ड्यूटी भी पहले के 6 फीसदी से बढ़कर अब 15 फीसदी हो गई है, जिससे कीमतों को अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है।

दिवाली तक दिख सकती है तेजी



दमानी के मुताबिक, फेस्टिव सीजन के दौरान सोने की मांग बढ़ सकती है। उनका अनुमान है कि दिवाली या क्रिसमस तक कॉमेक्स पर सोना 4,800-4,850 डॉलर तक पहुंच सकता है।

उन्होंने कहा कि अगले एक साल के नजरिए से सोना अपने पुराने हाई 5,600 डॉलर को पार कर सकता है। इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई देगा और सोने की कीमत 2 लाख से 2.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है।

चांदी में भी तेजी लेकिन रफ्तार अलग



चांदी को लेकर दमानी ने सकारात्मक रुख बनाए रखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल की तरह अचानक बड़ी तेजी दोहराना मुश्किल हो सकता है।

Image Credit : Aaj Tak

उनके मुताबिक, चांदी पहले ही 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर से ऊपर जा चुकी थी, जिसमें काफी सट्टेबाजी और ETF खरीदारी का असर था। हालांकि, आगे चांदी 3.2 लाख से 3.5 लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है।

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?



दमानी के अनुसार, मौजूदा स्तरों पर निवेशकों को बड़ी गिरावट का इंतजार करने के बजाय धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। रुपये की कमजोरी, बढ़ती आयात लागत और वैश्विक माहौल को देखते हुए सोने के लिए आउटलुक मजबूत बना हुआ है।