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Newsबिजनेस न्यूजSilver Price Target: ₹3.25 लाख के बाद फिर ₹4 लाख तक जाएगी चांदी? एक्सपर्ट ने बताया कब होगा बड़ा उछाल

Silver Price Target: ₹3.25 लाख के बाद फिर ₹4 लाख तक जाएगी चांदी? एक्सपर्ट ने बताया कब होगा बड़ा उछाल

चांदी की कीमतों में आगे की चाल को लेकर एक्सपर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। जहां एक ओर तेजी की उम्मीद बनी हुई है, वहीं पुराने रिकॉर्ड स्तरों पर दोबारा पहुंचने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जानिए क्या है चांदी का अगला टारगेट और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 9, 2026 18:19 IST

In Short

  • चांदी में आगे भी तेजी की संभावना, एक्सपर्ट ने बताया ₹3.20 लाख से ₹3.25 लाख तक पहुंचने का अनुमान
  • ₹4 लाख से ऊपर के पुराने रिकॉर्ड स्तर पर जल्द वापसी मुश्किल, सट्टेबाजी वाली तेजी दोहराना आसान नहीं
  • सोने को लेकर ज्यादा मजबूत आउटलुक, अगले 12 महीनों में Gold को Silver से बेहतर विकल्प बताया

चांदी की कीमतों में आगे भी तेजी की संभावना बनी हुई है, लेकिन निवेशकों को पहले जैसी तेज रफ्तार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च नवनीत दमानी के मुताबिक, चांदी का आउटलुक अभी भी मजबूत है और घरेलू बाजार में इसकी कीमतें आने वाले समय में ₹3.2 लाख से ₹3.25 लाख तक पहुंच सकती हैं।

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हालांकि, जनवरी 2026 में देखे गए ₹4 लाख से ₹4.25 लाख के स्तर पर जल्द वापसी मुश्किल नजर आ रही है।

सट्टेबाजी वाली तेजी दोहराना मुश्किल

नवनीत दमानी ने कहा कि चांदी में पहले आई तेजी में काफी हद तक सट्टेबाजी का असर था। उनके मुताबिक, जब चांदी $90-$95 के स्तर तक थी, तब तेजी को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इसके बाद कीमतें $120 तक पहुंच गईं, जहां काफी ज्यादा उत्साह और ETF खरीदारी देखने को मिली।

उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति को आने वाले समय में दोहराना मुश्किल है। यानी चांदी में बढ़त की संभावना तो है, लेकिन अब तेजी ज्यादा संतुलित तरीके से आगे बढ़ सकती है।

₹3.25 लाख का स्तर रहेगा अहम

दमानी के अनुसार, मौजूदा स्तर करीब ₹2.40 लाख से चांदी ₹3.20 लाख से ₹3.25 लाख तक जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर सोने में मजबूती जारी रहती है तो चांदी को भी इसका फायदा मिल सकता है।

उनका मानना है कि ₹3.25 लाख से ₹3.50 लाख तक का स्तर चांदी के लिए निकट से मध्यम अवधि में ऊपरी सीमा हो सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में ₹3.50 लाख को अधिकतम स्तर माना जा सकता है। 

निवेशकों को तेजी के पीछे भागने से बचना चाहिए

दमानी की राय के मुताबिक, चांदी में तेजी का ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले जैसी तेज और अचानक बढ़त की संभावना कम है। ऐसे में निवेशकों के लिए सही समय पर एंट्री और लंबी अवधि का नजरिया ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।

उनका कहना है कि सिर्फ कीमतों में तेजी देखकर खरीदारी करने के बजाय बाजार की स्थिति और समय को ध्यान में रखना चाहिए।

सोना अब भी चांदी से मजबूत विकल्प

कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी की तुलना करते हुए दमानी ने सोने को ज्यादा मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में सोने में चांदी के मुकाबले ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं।

उनके मुताबिक, चांदी को जनवरी 2026 के पुराने ऊंचे स्तरों तक पहुंचने के लिए किसी बड़े औद्योगिक बदलाव या नए उपयोग की जरूरत होगी, जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।

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कुल मिलाकर, चांदी में तेजी की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह अब बिना रुके भागने वाली तेजी नहीं बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला निवेश अवसर हो सकता है। 

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 9, 2026