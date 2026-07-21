एक महीने में मस्क की दौलत को बड़ा झटका, अंबानी की नेटवर्थ से 4 गुना रकम हुई साफ

Elon Musk Loss: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की दौलत में बीते एक महीने के दौरान भारी गिरावट आई है। जून में उनकी नेटवर्थ करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब यह घटकर 792 अरब डॉलर रह गई है। यानी कुछ ही हफ्तों में उनकी संपत्ति से करीब 308 अरब डॉलर कम हो गए हैं।

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यह रकम भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ से करीब चार गुना है। मस्क की संपत्ति में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे उनकी कंपनी SpaceX के शेयरों का कमजोर प्रदर्शन बताया गया है।

SpaceX की लिस्टिंग के बाद बदली तस्वीर

SpaceX ने जून में अमेरिकी शेयर बाजार में कदम रखा था। कंपनी की जोरदार लिस्टिंग के कारण मस्क की संपत्ति तेजी से बढ़ी और वह दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन गए। हालांकि लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर में लगातार बिकवाली देखने को मिली।

SpaceX का शेयर अपने करीब 226 डॉलर के ऊंचे स्तर से गिरकर अब लगभग 119 डॉलर पर आ गया है। यानी शेयर की कीमत अपने हाई से लगभग आधी हो चुकी है। इसका सीधा असर कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले एलोन मस्क की कुल संपत्ति पर पड़ा है।

एक दिन में घटे 40.7 अरब डॉलर

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ में केवल बीते 24 घंटे के दौरान 40.7 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके बाद उनकी कुल संपत्ति घटकर 792 अरब डॉलर पर पहुंच गई।

जून में SpaceX की मार्केट लिस्टिंग के बाद मस्क की दौलत करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। उस स्तर से देखें तो अब तक उनकी नेटवर्थ करीब 308 अरब डॉलर कम हो चुकी है।

अंबानी की संपत्ति से करीब चार गुना नुकसान

मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ करीब 86 अरब डॉलर बताई गई है। पिछले 24 घंटे में उनकी संपत्ति में दो अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसके मुकाबले मस्क ने एक महीने में जितनी दौलत गंवाई है वह अंबानी की पूरी संपत्ति से लगभग चार गुना है।

SpaceX के मार्केट कैप को भी बड़ा झटका

SpaceX के शेयरों में आई कमजोरी से कंपनी की मार्केट वैल्यू भी तेजी से नीचे आई है। 16 जून के पीक के मुकाबले इसका मार्केट कैप करीब एक ट्रिलियन डॉलर घट चुका है।

मस्क के ट्रिलेनियर बनने के केवल दो दिन बाद ही उनकी संपत्ति में करीब 257 अरब डॉलर की कमी आ गई थी। इसके बाद शेयर में जारी उतार-चढ़ाव से महीनेभर का कुल नुकसान बढ़कर 300 अरब डॉलर के पार पहुंच गया।