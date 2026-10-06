नौकरी के बाद 2-3 घंटे हैं खाली? इन कामों से हर महीने हो सकती है हजारों रुपये की एक्स्ट्रा कमाई

दिनभर नौकरी या पढ़ाई करने के बाद अगर आपके पास शाम को कुछ समय बचता है, तो इसका इस्तेमाल एक्स्ट्रा कमाई के लिए किया जा सकता है। आज कई ऐसे काम मौजूद हैं, जिन्हें अपनी योग्यता, स्किल और उपलब्ध समय के हिसाब से किया जा सकता है। हालांकि, इन कामों से होने वाली कमाई तय नहीं होती है। यह आपके काम, अनुभव, स्किल और काम के घंटों पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं कि खाली समय में कौन से काम किए जा सकते हैं।

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ऑनलाइन ट्यूशन से कर सकते हैं शुरुआत

अगर आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है, तो शाम के समय बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन की डिमांड बनी रहती है और इसके लिए खाली समय में कुछ घंटे निकाले जा सकते हैं।

अगर आपको किसी खास भाषा का अच्छा ज्ञान है, तो यह भी आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है। कई माता-पिता अपने बच्चों को नई भाषा सिखाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। ट्यूशन के जरिए करीब 5,000 से 10,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। हालांकि, यह रकम तय नहीं है और कम या ज्यादा भी हो सकती है।

टेली-कॉलिंग का काम भी है ऑप्शन

अगर आपकी बातचीत करने की स्किल अच्छी है, तो टेली-कॉलिंग और ग्राहक सेवा से जुड़े काम देख सकते हैं। इसमें ग्राहकों से फोन पर बात करना, उनसे जरूरी जानकारी लेना या किसी सेवा से जुड़ी जानकारी देना शामिल होता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह के काम खोजे जा सकते हैं। कुछ काम घर से भी किए जा सकते हैं। इनमें करीब 7,000 से 10,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। हालांकि, यहां भी कमाई काम और दूसरी शर्तों पर निर्भर करेगी।

डेटा एंट्री और बैक ऑफिस से कमाई

अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है और टाइपिंग भी अच्छी है, तो डेटा एंट्री या बैक ऑफिस से जुड़े काम कर सकते हैं। एनसीएस पर भी इस तरह की नौकरियों की लिस्टिंग मिलती है।

आज कई काम डेटा पर आधारित हैं, इसलिए इस तरह के कामों की मांग बढ़ी है। इससे करीब 10,000 रुपये तक की कमाई की जा सकती है। हालांकि, घर से काम वाली किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले कंपनी और नौकरी से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

शाम को कर सकते हैं डिलीवरी का काम

अगर शाम के समय आपके पास कई घंटे खाली रहते हैं, तो अपने इलाके में उपलब्ध डिलीवरी से जुड़े काम भी किए जा सकते हैं। इसमें खाना, सामान या दूसरी चीजों की डिलीवरी शामिल हो सकती है।

इस तरह के काम में कमाई आपके काम के घंटों, कंपनी की शर्तों और उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करती है। कुछ घंटे काम करके भी हजारों रुपये की एक्स्ट्रा कमाई की जा सकती है।