IPO लाने की तैयारी में ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजीज, तीन साल में रेवेन्यू और मुनाफे में अच्छी तेजी - जानें पूरी डिटेल

आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक और कंपनी अपना ऑफर लाने जा रही है। इस कंपनी का नाम ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Transline Technologies Limited) कंपनी को मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) से आईपीओ (IPO) के लिए ऑब्जर्वेशन मिल चुके हैं। कंपनी एआई आधारित सर्विलांस, बायोमेट्रिक पहचान और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है।

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यह कंपनी वीडियो सर्विलांस, बायोमेट्रिक पहचान, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज के बिजनेस में है। पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों बढ़े हैं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.62 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेचेंगे। इसमें कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी।

कंपनी के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 113.97 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 225.89 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 371.08 करोड़ रुपये पहुंच गया।

इसी दौरान कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) भी 9.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 48.33 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, आगे यह ग्रोथ बरकरार रखना नए प्रोजेक्ट मिलने और उन्हें समय पर पूरा करने पर निर्भर करेगा।

कंपनी सर्विलांस सिस्टम, बायोमेट्रिक पहचान, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और टेक्निकल सपोर्ट जैसी सुविधाएं देती है। इनमें सिस्टम डिजाइन करने से लेकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक का काम शामिल है।

सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी है निर्भरता

ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजीज की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी ग्राहकों से आता है। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों की हिस्सेदारी कुल रेवेन्यू में करीब 66.03% रही।

कंपनी रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों को भी सेवाएं देती है। हालांकि, सरकारी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा निर्भरता के कारण सरकारी खर्च और टेंडर प्रक्रिया में बदलाव का असर कारोबार पर पड़ सकता है।

छोटे शहरों और विदेशी बाजारों में विस्तार की तैयारी

कंपनी भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम इंटीग्रेशन नेटवर्क बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा स्थानीय पार्टनरशिप के जरिए चुनिंदा विदेशी बाजारों में भी कारोबार की संभावनाएं तलाश रही है।

इस विस्तार के लिए कंपनी को टेक्निकल टीम, इंजीनियरिंग सपोर्ट और प्रोजेक्ट पूरे करने की क्षमता मजबूत करनी होगी।

IPO में निवेश से पहले किन बातों पर नजर?

निवेशकों के लिए कंपनी की बढ़ती कमाई और मुनाफे के साथ कुछ जोखिमों को समझना भी जरूरी है। इनमें सरकारी ग्राहकों पर निर्भरता, प्रोजेक्ट आधारित कमाई और नियमित सर्विस रेवेन्यू की सीमित हिस्सेदारी शामिल हैं।