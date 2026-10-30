'किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी', गुजरात में पीएम मोदी ने गिनाए सरकार के कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी आखिरी सांस तक देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।

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आखिरी सांस तक जनता की सेवा का संकल्प

गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलडी कस्बे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जीवन के अंतिम क्षण तक मैं जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा।"

उन्होंने कहा कि देश के किसान, युवा और महिलाएं विकसित भारत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देश की तरक्की पसंद नहीं आ रही है।

प्रधानमंत्री ने भिलडी में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा करीब ₹14,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश को मुश्किल में देखकर खुश होते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कुछ लोगों ने खाद और रसोई गैस की कमी को लेकर अफवाहें फैलाईं। उनके मुताबिक, किसानों को डराया गया कि खाद मिलना बंद हो जाएगा और महिलाओं के बीच रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर घबराहट पैदा की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा देश में अफरा-तफरी फैलाने और उन्हें बदनाम करने के मकसद से किया गया।

खाद की कीमतों पर क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के कारण खाद और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कीमतें काफी बढ़ी हैं। इसके बावजूद सरकार ने किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया।

Image Credit : Aaj Tak

उन्होंने बताया कि दुनिया में यूरिया के एक बोरे की कीमत ₹3,000 तक है, जबकि भारत में किसानों को यह ₹300 से भी कम में मिल रहा है।

इसी तरह दुनिया में DAP खाद का एक बोरा ₹5,000 से ज्यादा का हो गया था, लेकिन भारतीय किसानों को यह ₹1,350 में उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसानों को मिली पीएम किसान की 24वीं किस्त

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त भी जारी की। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।

रैली में कुर्सियों की जगह बिछीं चारपाइयां

भिलडी की जनसभा में एक अलग नजारा भी देखने को मिला। आयोजकों ने लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की जगह चारपाइयां बिछाई थीं। पीएम मोदी ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह शायद अब तक का सबसे बड़ा चारपाई आयोजन हो सकता है।