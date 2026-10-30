घर पर भूल गए आधार कार्ड? मोबाइल पर मिनटों में ऐसे करें डाउनलोड, जानें पूरा प्रोसेस

आज के समय में आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या अपनी पहचान साबित करनी हो, कई जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप घर से निकलते समय अपना आधार कार्ड भूल गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर ही इसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ई-आधार क्या है और इसे डाउनलोड कैसे किया जाता है।

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क्या होता है ई-आधार?

ई-आधार (e-Aadhaar) आपके आधार कार्ड का डिजिटल वर्जन है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है। इसे PDF फाइल के रूप में मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें आपका नाम, पता और दूसरी जरूरी जानकारी के साथ QR कोड भी होता है।

ई-आधार की वैधता फिजिकल आधार कार्ड के बराबर होती है। हालांकि, किसी खास काम में इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह संबंधित संस्था के नियमों पर निर्भर करता है।

ई-आधार डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?

ई-आधार डाउनलोड करने के लिए आपके पास आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी में से कोई एक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी जरूरी है, क्योंकि डाउनलोड करते समय इसी नंबर पर OTP भेजा जाता है।

मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें ई-आधार?

ई-आधार डाउनलोड करने का प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 1: सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर पर UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in खोलें।

स्टेप 2: वेबसाइट पर मौजूद 'Download Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 4: 'Send OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।

स्टेप 5: मिले हुए OTP को दर्ज करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

स्टेप 6: प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-आधार की PDF फाइल डाउनलोड कर लें।

स्टेप 7: डाउनलोड की गई फाइल मोबाइल के डाउनलोड या फाइल्स फोल्डर में मिलेगी। इसे खोलने के लिए UIDAI के निर्देशों के मुताबिक पासवर्ड डालना होगा।

डाउनलोड करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

ई-आधार डाउनलोड करते समय आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। अगर OTP नहीं आता है, तो ऑनलाइन डाउनलोड में परेशानी हो सकती है।

अपना OTP किसी के साथ शेयर न करें। आधार से जुड़ी जानकारी केवल UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर ही दर्ज करें, ताकि फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी से बच सकें।

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फिजिकल आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका आधार कार्ड घर पर छूट गया है, तो ई-आधार काम आ सकता है। आप इसे मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं। हालांकि, बैंक या दूसरी सेवाओं में इसकी स्वीकार्यता संबंधित संस्था के नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए ई-आधार पहले से डाउनलोड करके रखना बेहतर है।