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Newsबिजनेस न्यूजदिल्ली के इन इलाकों में घटेगा ट्रैफिक! गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सड़क प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन

दिल्ली के इन इलाकों में घटेगा ट्रैफिक! गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सड़क प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन

दिल्ली में रोजाना ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी में चार बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इनमें एक ऐसा फ्लाईओवर भी शामिल है, जिसका लोग 11 साल से इंतजार कर रहे थे। जानिए किन रास्तों पर सफर आसान होगा।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 29, 2026 18:59 IST

In Short

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ₹1,941 करोड़ की लागत वाले चार सड़क प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।
  • 11 साल के लंबे इंतजार के बाद बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर शुरू, मयूर विहार फेज-1 से AIIMS तक सफर होगा आसान।
  • दक्षिणी दिल्ली में दो नए फ्लाईओवर और उत्तरी दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर एक अंडरपास का भी उद्घाटन हुआ।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 29 सितंबर को राजधानी में चार बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,941 करोड़ रुपये है। इनमें लंबे समय से अटका बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर आसान होने की उम्मीद है।

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11 साल बाद पूरा हुआ बारापुला फ्लाईओवर

दिल्ली के बारापुला में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके कैबिनेट सहयोगी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत कई नेता मौजूद रहे।

चारों परियोजनाओं में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बारापुला फेज-3 एलिवेटेड रोड कॉरिडोर है। इस फ्लाईओवर का इंतजार पिछले 11 साल से किया जा रहा था। अब इसके शुरू होने से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक की परेशानी कम होने की उम्मीद है।

मयूर विहार से AIIMS तक आसान होगा सफर

बारापुला फेज-3 कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 को दक्षिणी दिल्ली के AIIMS से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद दोनों इलाकों के बीच बिना ट्रैफिक सिग्नल के सफर की सुविधा देना है।

यह नया कॉरिडोर सराय काले खां में पहले से मौजूद बारापुला फ्लाईओवर से जुड़ेगा। इसके साथ ही करीब 10 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग पूरा हो जाएगा।

2017 में पूरा होना था प्रोजेक्ट

बारापुला फेज-3 प्रोजेक्ट को मूल रूप से साल 2014 में मंजूरी मिली थी और 2015 में इसका काम शुरू हुआ था। शुरुआत में इसे 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

हालांकि, कई कारणों से प्रोजेक्ट में लगातार देरी होती रही। इसके चलते लागत भी काफी बढ़ गई। संशोधित लागत के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर करीब 1,635 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन परियोजनाओं को डबल इंजन सरकार की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही हैं, जिससे लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट जनता के लिए खोले जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए कई अन्य परियोजनाओं की योजना बना रही है। उनके मुताबिक, पिछले 50 वर्षों में इस समस्या की अनदेखी की गई।

दिल्ली को मिले दो नए फ्लाईओवर और एक अंडरपास

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दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि बारापुला फ्लाईओवर का 11 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल इसे एक साल में पूरा करने का वादा किया गया था, जिसे सरकार ने पूरा किया।

वर्मा ने कहा कि पिछले 18 महीनों में आरोप-प्रत्यारोप या बहानेबाजी के बजाय जनता के लिए काम किया गया है।

बारापुला कॉरिडोर के अलावा तीन अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन हुआ है। इनमें दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए दो नए फ्लाईओवर और उत्तरी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर एक अंडरपास शामिल है।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 29, 2026