Nvidia से नाराज हुए अरबपति निवेशक! $1.3 बिलियन लगाने के बाद अब निवेश रोकने का ऐलान

Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग के कंपनी से अचानक बाहर होने के बाद अब बड़े निवेशकों की नाराजगी सामने आने लगी है. अरबपति निवेशक लियो कोगुआन ने कंपनी में आगे पैसा लगाने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि Nvidia की कामयाबी के पीछे जेनसन हुआंग की सबसे बड़ी भूमिका रही है. आइए जानते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और अब उनका अगला कदम क्या होगा.

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Nvidia में अब और निवेश नहीं करेंगे लियो कोगुआन

सिंगापुर में रहने वाले अरबपति निवेशक लियो कोगुआन ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि जेनसन हुआंग के बिना वह Nvidia में एक डॉलर भी निवेश नहीं करेंगे. कोगुआन के मुताबिक, वह अब तक कंपनी में करीब 1.3 बिलियन डॉलर लगा चुके हैं. Bloomberg Billionaires Index के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 13.2 बिलियन डॉलर है.

जेनसन हुआंग के समर्थन में उतरे अरबपति

जेनसन हुआंग को तीन कथित अफेयर्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद Nvidia के CEO पद से हटना पड़ा. इनमें एक महिला पर चीन के लिए जासूसी करने का शक भी जताया गया था. हालांकि, ये आरोप रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.

— KoGuan Leo (@KoguanLeo) November 13, 2026

12 नवंबर को कोगुआन ने कहा कि हुआंग की उपलब्धियां उनकी निजी गलतियों से कहीं बड़ी हैं. उन्होंने दावा किया कि एलन मस्क, गेविन बेकर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग को CEO बने रहने की सलाह दी थी.

Nvidia बोर्ड से की वापसी की मांग

कोगुआन ने कहा कि जेनसन हुआंग ने AI और सुपर इंटेलिजेंस (SI) चिप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने दुनिया भर में नई नौकरियां और बिजनेस के मौके पैदा किए हैं.

खुद को Nvidia के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स में से एक बताते हुए कोगुआन ने कंपनी के बोर्ड से हुआंग को वापस CEO बनाने की मांग की.

मार्च में शुरू किया था Nvidia में निवेश

कोगुआन ने मार्च 2026 में Nvidia के शेयर खरीदने शुरू किए थे. इससे पहले उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा Tesla में निवेश से जुड़ा था. हालांकि, Nvidia में उनकी हिस्सेदारी की सही संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

उन्होंने हाल में बताया कि SpaceX और Google की पैरेंट कंपनी Alphabet में भी उनका निवेश है.

जेनसन हुआंग को बताया सुपर इंटेलिजेंस का निर्माता

13 नवंबर को कोगुआन ने हुआंग को 'सुप्रीम क्रिएटर' बताया. उन्होंने कहा कि किसी नई टेक्नोलॉजी को बनाने वालों को उनकी गलतियों के बावजूद सम्मान मिलना चाहिए.उनके मुताबिक, अमेरिका को नई चीजें बनाने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने Nvidia बोर्ड के फैसले पर भी सवाल उठाए.

अब दूसरी कंपनियों में लगाएंगे पैसा

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कोगुआन का मानना है कि अगले तीन साल तक Nvidia का बिजनेस मजबूत रह सकता है. इसके बावजूद उन्होंने कंपनी में अपना प्रस्तावित निवेश घटाने और पैसा दूसरी सुपर इंटेलिजेंस कंपनियों में लगाने का फैसला किया है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर जेनसन हुआंग भविष्य में कोई नई सुपर इंटेलिजेंस कंपनी बनाते हैं या खरीदते हैं, तो वह उसमें निवेश करना चाहेंगे. कोगुआन ने उम्मीद जताई कि हुआंग उन्हें अपनी अगली कंपनी में निवेश का मौका देंगे.