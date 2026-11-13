क्रेडिट रिस्क फंड: ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कहीं डूब न जाए पैसा? कैसे काम करते हैं ये फंड

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं, तो क्रेडिट रिस्क फंड आपके लिए एक विकल्प हो सकते हैं। ये डेट म्यूचुअल फंड की एक खास कैटेगरी है, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। हालांकि, इनमें निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। ऐसे में पैसा लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट रिस्क फंड कैसे काम करते हैं और किन निवेशकों के लिए सही हैं।

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क्या होते हैं क्रेडिट रिस्क फंड?

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के मुताबिक, क्रेडिट रिस्क फंड अपनी कुल रकम का कम से कम 65 फीसदी हिस्सा AA या उससे कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं। ये ऐसे बॉन्ड होते हैं, जिनमें सबसे अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड के मुकाबले जोखिम ज्यादा होता है।

उदाहरण के लिए, निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड मुख्य रूप से AA और उससे कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करता है।

कैसे काम करते हैं क्रेडिट रिस्क फंड?

जब कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है, तो उसकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। AAA सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है। इसके बाद AA+, AA, A और BBB जैसी रेटिंग आती हैं।

क्रेडिट रिस्क फंड कम रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश करते हैं। इन बॉन्ड में जोखिम ज्यादा होने की वजह से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है।

निवेश करने के क्या हैं फायदे?

क्रेडिट रिस्क फंड का सबसे बड़ा फायदा बेहतर रिटर्न की संभावना है। ये ज्यादा रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश करने वाले डेट फंड्स के मुकाबले अधिक रिटर्न दे सकते हैं।

अगर फंड में शामिल बॉन्ड अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो निवेशकों को नियमित आय के वितरण की संभावना भी हो सकती है।

क्या हैं क्रेडिट रिस्क फंड के नुकसान?

इन फंड्स में सबसे बड़ा खतरा डिफॉल्ट का होता है। अगर बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी कर्ज नहीं चुका पाती, तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, कम रेटिंग वाले बॉन्ड बाजार में आसानी से नहीं बिकते। इसलिए इन फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या भी हो सकती है।

किन लोगों को करना चाहिए निवेश?

क्रेडिट रिस्क फंड उन निवेशकों के लिए विकल्प हो सकते हैं, जो बेहतर रिटर्न चाहते हैं और ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं।

अगर आपका निवेश लक्ष्य 2 से 3 साल का है और आप बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो इन फंड्स पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, कम जोखिम और स्थिर रिटर्न चाहने वालों के लिए ये सही विकल्प नहीं हैं।

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निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

क्रेडिट रिस्क फंड में शामिल बॉन्ड की रेटिंग समय के साथ बदल सकती है। रेटिंग बढ़ने या घटने का असर फंड के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। इसलिए निवेश से पहले बॉन्ड की क्रेडिट क्वालिटी और डिफॉल्ट के जोखिम को समझना जरूरी है।

क्रेडिट रिस्क फंड पर कितना लगता है टैक्स?

1 अप्रैल 2023 या उसके बाद किए गए नए निवेश पर लागू नियमों के मुताबिक, संबंधित डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।