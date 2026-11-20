भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के बीच बेंगलुरु की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी SatSure को बड़ी फंडिंग मिली है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सरकार समर्थित अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी फंड से ₹60 करोड़ (करीब 70 लाख डॉलर) जुटाए हैं। यह निवेश कंपनी के जारी ₹200 करोड़ के फंडिंग राउंड का हिस्सा है।

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भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। ऐसे में SatSure को मिला यह निवेश देश के उभरते स्पेस स्टार्टअप सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

₹870 करोड़ की वैल्यूएशन पर निवेश

Reuters के मुताबिक, Antariksh Venture Capital Fund ने SatSure में करीब ₹870 करोड़ की पोस्ट-मनी वैल्यूएशन पर निवेश किया है।

यह फंड कुल ₹1,600 करोड़ का है, जिसे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नियामक IN-SPACe का समर्थन प्राप्त है। इसका प्रबंधन SIDBI Venture Capital करती है, जो सरकारी संस्था SIDBI की इकाई है।

क्या काम करती है SatSure?

बेंगलुरु स्थित SatSure सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करती है। इसकी मदद से बैंक, बीमा कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां और सरकारी एजेंसियां महत्वपूर्ण फैसले ले सकती हैं।

कंपनी की सहायक इकाई KaleidEO पृथ्वी की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम विकसित करती है।

SatSure के ग्राहकों में HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, ITC, Bayer और Airports Authority of India जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं।

₹200 करोड़ की फंडिंग का पूरा हिसाब

कंपनी के Series B फंडिंग राउंड में ₹165 करोड़ की नई इक्विटी फंडिंग, ₹25 करोड़ का वेंचर डेट और ₹10 करोड़ के सेकेंडरी ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

कंपनी को उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक यह फंडिंग राउंड पूरा हो जाएगा।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, SatSure अब तक संस्थागत निवेशकों से ₹427 करोड़ जुटा चुकी है। इसमें ग्रांट शामिल नहीं हैं। इसके पुराने निवेशकों में Baring Private Equity Partners India, Promus Ventures और Asian Development Bank Ventures शामिल हैं।

2027 में सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी

नई फंडिंग का इस्तेमाल SatSure अपने सैटेलाइट इमेजिंग उपकरणों को 2027 में लॉन्च के लिए तैयार करने में करेगी।

इसके अलावा कंपनी भारत के प्रस्तावित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क में भागीदारी, डेटा एनालिसिस की क्षमताएं बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय कारोबार के विस्तार पर भी निवेश करेगी।

यह निवेश ऐसे समय आया है, जब भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष से मिलने वाले डेटा के व्यावसायिक इस्तेमाल में नए अवसर तलाश रहा है।