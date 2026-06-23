US-ईरान डील पर भारत का बड़ा संदेश, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर क्या बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता (MoU) का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और Strait of Hormuz में स्थिरता आएगी। नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि "भारत को उम्मीद है कि यह समझौता प्रभावी साबित होगा और क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद करेगा।"

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सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर जताई उम्मीद

डोभाल ने कहा कि "यदि क्षेत्र में तनाव कम होता है तो इससे महत्वपूर्ण सप्लाई चेन की बाधाएं दूर होंगी। खासतौर पर उर्वरक और रसायनों जैसी आवश्यक कृषि वस्तुओं की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की बिना रोकटोक आवाजाही और नौवहन की स्वतंत्रता वैश्विक आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार इस मार्ग के सुचारु रूप से संचालित होने से ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित होगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूती मिलेगी।



भारत समेत पूरे क्षेत्र को होगा फायदा

डोभाल ने कहा कि बेहतर समुद्री संपर्क और स्थिर व्यापारिक मार्गों का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। इससे भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी और आर्थिक हितों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि "हम उम्मीद करते हैं कि यह समझौता सफल होगा और ऊर्जा सुरक्षा के साथ हॉर्मुज के रास्ते आवाजाही को आसान बनाएगा।"





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