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Newsबिजनेस न्यूजUS-ईरान डील पर भारत का बड़ा संदेश, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर क्या बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल?

US-ईरान डील पर भारत का बड़ा संदेश, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर क्या बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल?

दिल्ली में BRICS NSA बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) का स्वागत करते हुए इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से Strait of Hormuz में स्थिरता आएगी, समुद्री व्यापार सुचारु होगा और वैश्विक सप्लाई चेन को भी राहत मिलेगी।

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 23, 2026 12:20 IST
Ajit Doval on US-Iran Deal
AI Image: Ajit Doval on US-Iran Deal

In Short

  • क्या US-ईरान समझौते से दुनिया को मिलेगी राहत? अजीत डोभाल ने कही अहम बात
  • US-ईरान डील पर भारत की उम्मीद, ऊर्जा सुरक्षा और हॉरमुज को लेकर बड़ा संकेत
  • US-ईरान समझौते से क्या बदलेगी दुनिया? अजीत डोभाल ने जताई बड़ी उम्मीद
  • US-ईरान समझौते का भारत ने किया स्वागत, जानिए क्यों अहम है यह डील

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता (MoU) का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और Strait of Hormuz में स्थिरता आएगी। नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि "भारत को उम्मीद है कि यह समझौता प्रभावी साबित होगा और क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद करेगा।"

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सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर जताई उम्मीद
डोभाल ने कहा कि "यदि क्षेत्र में तनाव कम होता है तो इससे महत्वपूर्ण सप्लाई चेन की बाधाएं दूर होंगी। खासतौर पर उर्वरक और रसायनों जैसी आवश्यक कृषि वस्तुओं की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की बिना रोकटोक आवाजाही और नौवहन की स्वतंत्रता वैश्विक आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार इस मार्ग के सुचारु रूप से संचालित होने से ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित होगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूती मिलेगी।


भारत समेत पूरे क्षेत्र को होगा फायदा
डोभाल ने कहा कि बेहतर समुद्री संपर्क और स्थिर व्यापारिक मार्गों का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। इससे भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी और आर्थिक हितों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि "हम उम्मीद करते हैं कि यह समझौता सफल होगा और ऊर्जा सुरक्षा के साथ हॉर्मुज के रास्ते आवाजाही को आसान बनाएगा।"



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Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 23, 2026