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Newsबिजनेस न्यूजAir India का बड़ा तोहफा! अब और भी सस्ता होगा हवाई सफर, एयरलाइन ने लॉन्च किया नया 'बेसिक' फेयर ऑप्शन

Air India का बड़ा तोहफा! अब और भी सस्ता होगा हवाई सफर, एयरलाइन ने लॉन्च किया नया 'बेसिक' फेयर ऑप्शन

एयर इंडिया ने बीते 16 जून को इस नई कैटेगरी की घोषणा की। फिलहाल इसे चुनिंदा घरेलू रूट्स पर ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है और यह केवल इकोनॉमी क्लास में उपलब्ध होगी। इसके साथ एयर इंडिया की फेयर स्ट्रक्चर में अब Value, Classic, Flex और Basic समेत चार ऑप्शन हो गए हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 17, 2026 10:58 IST
AI Generated Image

In Short

  • एयर इंडिया ने घरेलू यात्रियों के लिए नई ‘Basic’ फेयर कैटेगरी लॉन्च की है, जो कम कीमत में यात्रा का विकल्प देगी।
  • Basic फेयर में 15 किलोग्राम चेक-इन और 7 किलोग्राम केबिन बैगेज मिलेगा, लेकिन मुफ्त भोजन शामिल नहीं होगा।
  • यात्री जरूरत के अनुसार भोजन और अन्य सेवाएं अलग से खरीद सकेंगे, जबकि Value, Classic और Flex फेयर विकल्प पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे।

एयर इंडिया ने घरेलू यात्रियों के लिए एक नया और सस्ता किराया ऑप्शन पेश किया है। एयरलाइन ने ‘बेसिक’ (Basic) नाम से नई फेयर कैटेगरी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य उन यात्रियों को आकर्षित करना है जो कम कीमत में यात्रा करना चाहते हैं और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अलग से भुगतान करने को तैयार हैं।

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एयर इंडिया ने बीते 16 जून को इस नई कैटेगरी की घोषणा की। फिलहाल इसे चुनिंदा घरेलू रूट्स पर ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है और यह केवल इकोनॉमी क्लास में उपलब्ध होगी। इसके साथ एयर इंडिया की फेयर स्ट्रक्चर में अब Value, Classic, Flex और Basic समेत चार ऑप्शन हो गए हैं।

Basic फेयर कैटेगरी में क्या मिलेगा और क्या नहीं?

नई बेसिक फेयर के तहत यात्रियों को 15 किलोग्राम चेक-इन बैगेज और 7 किलोग्राम केबिन बैगेज ले जाने की अनुमति मिलेगी। उड़ान के दौरान चाय या कॉफी भी मुफ्त दी जाएगी।

हालांकि, इस किराये में अब फ्री फूड शामिल नहीं होगा। यानी जो यात्री फूड लेना चाहेंगे, उन्हें इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

एयर इंडिया का कहना है कि यह कदम अलग-अलग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कंपनी के मुताबिक, कुछ यात्री केवल कम कीमत चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ऑल-इनक्लूसिव सर्विस को प्राथमिकता देते हैं। 

फूड पहले से खरीद सकेंगे यात्री

बेसिक फेयर चुनने वाले यात्री अपनी यात्रा को जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकेंगे। यदि कोई यात्री उड़ान में भोजन चाहता है तो वह डिपार्चर से 24 घंटे पहले तक प्री-बुकिंग कर सकता है।

इसके लिए शाकाहारी, मांसाहारी, जैन और डायबिटिक मील जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी उड़ान के समय में बदलाव होता है या यात्री को दूसरी फ्लाइट में ट्रांसफर किया जाता है, तो खरीदा गया भोजन नई फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर उसका रिफंड दिया जाएगा।

पुराने ऑप्शन भी बने रहेंगे

एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि बेसिक फेयर मौजूदा किराया कैटेगरी की जगह नहीं ले रही है। यात्री पहले की तरह Value, Classic और Flex फेयर भी चुन सकेंगे, जिनमें मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाएं शामिल रहती हैं।

फिलहाल बेसिक फेयर केवल एयर इंडिया की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर और एयरपोर्ट टिकटिंग ऑफिस के जरिए बुक की जा सकती है। कंपनी ट्रायल अवधि के दौरान ग्राहकों की प्रतिक्रिया का आकलन करेगी और उसके बाद इसके विस्तार पर फैसला लेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 17, 2026