ModinomicsBudget2024: Budget 2024 को लेकर दिग्गजों की क्या है राय ?

बजट 2024 पेश होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। बजट सत्र के पहले दिन संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी ग्रोथ रही है। कारोबारी साल में 2024-25 के लिए 6.5 -7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक भले ही कुछ कैटेगरी में महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर सभी कैटेगरी को एक साथ देखा जाए तो सरकार ने महंगाई को काबू करने का दावा किया है।

रोज़गार की स्थिति

रोजगार की स्थिति को देखें तो सर्वे में कहा गया है कि मार्च 2024 में 15+ आयु वर्ग के लिए शहरी बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 6.8% से घटकर 6.7% पर आ गई है। युवाओं के बीच औपचारिक रोजगार बढ़ने से युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से गिरकर 2022-23 में 10% पर आ गई है। महिला वर्क फोर्स की सालाना ग्रोथ में पिछले 6 साल से बढ़त जारी है. खासकर गांव में रहने वाली महिलाओं की ग्रोथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर हुई है। ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही बजट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आइये जानते हैं :

इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही बजट पर एक्सपर्ट Rakesh Kumar, Square Insurance के संस्थापक ने क्या कहा?

Rakesh Kumar, Square Insurance के संस्थापक का कहना है कि उन्होंने बीमा कवरेज और सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए कई बजट अपेक्षाओं को रेखांकित किया है। "स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट सीमा को ₹75,000 तक बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो जाएगी।" वे यह भी सुझाव देते हैं, "विस्तृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बीमा के लिए सब्सिडी या कर क्रेडिट की शुरुआत ईवी को अपनाने को बढ़ावा देगी।" कुमार गृह बीमा का समर्थन करते हुए कहते हैं, "धारा 80C के तहत गृह बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती की पेशकश करने से गृहस्वामी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित होंगे।" साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, वे कहते हैं, "विशेष रूप से एसएमई के लिए साइबर बीमा के लिए कर प्रोत्साहन आवश्यक हैं।" वे व्यापक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहते हैं, "आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके मध्यम वर्ग को शामिल करना स्वास्थ्य सेवा कवरेज को काफी बढ़ा देगा।" व्यापक कवरेज के लिए, कुमार कहते हैं, "अन्य व्यक्तिगत बीमा पर कटौती का विस्तार करने से व्यापक कवरेज को बढ़ावा मिलेगा।" वे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को उजागर करते हुए कहते हैं, "दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए पैरामीट्रिक कवर और अनिवार्य कवरेज की शुरुआत कमजोर समूहों के लिए लचीलापन बढ़ाएगी।" नियामक सुधारों पर, कुमार जोर देते हैं, "स्वास्थ्य देखभाल नियामक सुधार, जिसमें एक स्वायत्त नियामक निकाय का निर्माण, एक स्वास्थ्य दावों का विनिमय स्थापित करना और कैशलेस अनुमोदन को सरल बनाना शामिल है, निगरानी और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक हैं।" सेवानिवृत्ति बचत के लिए, वे सुझाव देते हैं, "पेंशन और वार्षिकी उत्पादों पर करों को सरल या समाप्त करना और एनपीएस कर छूट का विस्तार करना सेवानिवृत्ति बचत को प्रोत्साहित करेगा।" अंत में, वे प्रस्ताव करते हैं, "जीवन बीमा के लिए व्यापक कर सुधार, जैसे प्रीमियम के लिए पूर्ण कटौती की अनुमति देना, टर्म जीवन बीमा पर जीएसटी को कम करना और विशिष्ट नीतियों के लिए शून्य-रेटिंग लागू करना, जीवन बीमा को अधिक किफायती बना देगा।”

इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही बजट पर एक्सपर्ट Vaibhav Kaushik, Nawgati के सह-संस्थापक और CEO ने क्या कहा?

Vaibhav Kaushik, Nawgati के सह संथापक और CEO का कहना है कि National Green Hydrogen Mission के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर आधारित, आगामी बजट में भारत के हाइड्रोजन मिशन के लिए अपार संभावनाएं हैं। सीएनजी के साथ एनटीपीसी के और green hydrogen blending सीएनजी नेटवर्क में हाइड्रोजन को एकीकृत करने में गेल के अग्रणी प्रयासों जैसी परियोजनाएं ऊर्जा की लागत को कम करने के साथ-साथ इसे स्वच्छ बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस क्षेत्र की क्षमता और प्रभाव को उजागर करती हैं। सरकार पहले से ही अरबों रुपये की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोलियों की सुविधा प्रदान कर रही है, हम मजबूत औद्योगिक रुचि देख रहे हैं। हालाँकि, उच्च उत्पादन लागत, प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी और बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए; वरना वो बड़ी रुकावट बन जायेंगी। मेरा मानना ​​है कि लक्षित बजट आवंटन और सुव्यवस्थित नियामक ढांचे से ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे भारत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को सालाना 50 मिलियन मीट्रिक टन तक कम कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि सरकार कंप्रेस्ड प्राकृतिक में कंप्रेस्ड बायोगैस के फेज सम्मिश्रण को अनिवार्य करती है। परिवहन के लिए गैस, यह इसे एक वैश्विक हरित ऊर्जा दिग्गज बना देगा। यह रणनीतिक फोकस न केवल भारत को हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाएगा बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा करेगा और हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा।

इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही बजट पर एक्सपर्ट Dr. Sunil Shekhawat, Sanchi Connect के CEO ने क्या कहा?

Dr. Sunil Shekhawat, Sanchi Connect के CEO का कहना है कि अभी तक स्टार्टअप को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी क्षेत्र का योगदान काफी हद तक सीएसआर खर्च तक ही सीमित है, जिसे अक्सर इन्हीं संस्थानों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। सरकारी अनुदान के दायरे से परे स्टार्टअप का समर्थन करने वाले संस्थानों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष उपायों पर विचार करना अब अनिवार्य है। स्टार्टअप इंडिया पहल जबरदस्त सफल रही है, जिसने हमें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया है। हालिया रुझान हमारे स्टार्टअप्स द्वारा विकसित समाधानों में गुणात्मक प्रगति को उजागर करते हैं। SaaS की सफलता के बाद, डीपटेक वैश्विक स्टार्टअप क्षेत्र में भारत को और अलग पहचान दिलाने के लिए तैयार है। हमें और अधिक पहल की आवश्यकता है जो हमारे स्टार्टअप्स को अपने विदेशी समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने समाधान प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करें। हाल के वर्षों में, हमने स्टार्टअप संचालन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से अनुपालन ढांचे के संबंध में। हालाँकि,हम इसे अभी भी सुधार सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए दिन-प्रतिदिन की चुनौती अधिभूत है और इसकी तुलना SME या स्थापित कंपनियों से नहीं की जा सकती है, जिससे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है।