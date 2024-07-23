भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान और युवाओं के लिए नए अवसर
भारत का पैकेजिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। बजट 2024 में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने और MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और टर्म लोन की सुविधा का स्वागत किया गया है। नियोक्ताओं को समर्थन मिलने से उद्योग नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।
भारतीय पैकेजिंग उद्योग की वृद्धि दर पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रही है। इस उद्योग ने न केवल घरेलू बाजार में अपनी जगह बनाई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाई है। एक्सपोर्ट के माध्यम से भारतीय पैकेजिंग उद्योग ने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, इस उद्योग ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं और कई लोगों को रोजगार प्रदान किया है। पैकेजिंग उद्योग में युवाओं के लिए कौशल सुधार, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल इस क्षेत्र में उन्नति होगी, बल्कि यह उद्योग नए-नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में भी सक्षम होगा।
Also Read: #ModinomicsBudget2024: सैलरी 7.75 लाख रुपए, अब नहीं लगेगा एक रुपया भी इनकम टैक्स - जानिए कैसे ?
Mr. Pankaj Poddar, Group CEO, Cosmo First
“भारत का पैकेजिंग उद्योग स्थिर गति से बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। युवाओं के लिए कौशल सुधार, नवाचार, और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास समर्थन की आवश्यकता है। बजट २०२४ में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जो ध्यान दिया गया है, उसका स्वागत है। नियोक्ताओं को समर्थन मिलने से उद्योग नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसके अलावा, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और बिना किसी संपार्श्विक के उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन की सुविधा पूंजी तक पहुंच को आसान बनाएगी।”