दिल्ली उच्च न्यायालय ने एविएशन सेक्टर में डायनेमिक प्राइसिंग के समर्थन में फैसला दिया है। डायनामिक प्राइसिंग पर एयरलाइन्स कंपनियों का क्या सोचना है? इसके साथ ही बजट 2024 नजदीक है। ऐसे में टीडीपी के राम मोहन नायडू देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री से एविएशन सेक्टर की उम्मीदों पर Sky One ग्रुप के चेयरमैन जयदीप मीरचंदानी के साथ बिज़नेस टुडे बाजार ने खास चर्चा की।



सवाल 1. हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एविएशन सेक्टर में डायनेमिक प्राइसिंग के समर्थन में फैसला दिया है, जिसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि एयरलाइन कंपनियाँ नियमों में छूट के फायदों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा एवं उचित मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच किस तरह संतुलन बना सकती हैं?

जवाब (जयदीप मीरचंदानी) - मेरे विचार से, नियमों में छूट के फायदों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए, एयरलाइन कंपनियों को सबसे पहले बिना कुछ छिपाए यह बताना होगा कि डायनेमिक प्राइसिंग किस तरह काम करता है, कीमतों में उतार-चढ़ाव क्यों होता है और इसके क्या कारण कारक हैं। इससे लोगों के बीच मॉडल को स्वीकार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एयरलाइन कंपनियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी परिचालन क्षमता में पूरी तरह सुधार करके तमाम सुविधाओं को मूल्यवान बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को वह अनुभव मिले जिसके वे हकदार हैं, साथ ही वे जो कीमतें चुकाते हैं उससे संतुष्ट हैं। अंत में, एयरलाइन कंपनियों को माँग का विश्लेषण करने में भी सक्रिय होना चाहिए, ताकि वे कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना वाली अवधि का पूर्वानुमान लगा सकें और इस बारे में ग्राहकों को सूचित कर सकें। इससे ग्राहकों के साथ-साथ एयरलाइन कंपनियों को पहले से योजना बनाने में मदद मिलती है, और यह खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार है जो लॉयल्टी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या अक्सर एक ही रूट पर यात्रा करते हैं।

सवाल 2. यह इंडस्ट्री अब डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसे देखते हुए आपके अनुसार एयरलाइन कंपनियों को प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बने रहने के साथ-साथ किराये के निर्धारण में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए?



जवाब (जयदीप मीरचंदानी) - पारदर्शी और निष्पक्ष होने से बेहतर कोई रणनीति नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक खुश हैं और यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता को अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ग्राहकों को एयरलाइन के संचालन की उच्च लागतों और क्षमता बढ़ाने की योजना के बारे में मालूम नहीं है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि यात्रा में उछाल के बावजूद हर मार्ग पर सेवा उपलब्ध हो। एयरलाइन कंपनियों द्वारा व्यस्त अवधि के लिए पहले से अनुमानित मूल्य-निर्धारण के बारे में जानकारी देने से ग्राहकों को अपनी यात्रा के लिए बेहतर ढंग से योजना बनाने में मदद मिल सकती है। एयरलाइन कंपनियाँ मुकाबले में बनी रहें और उनका मुनाफा बरकरार रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर क्षमता विस्तार के लिए बेहतर योजना बनाना और लीज़ देने वालों के साथ सहयोग करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, यह टेक्नोलॉजी में निवेश करने का एक शानदार अवसर है जो ग्राहकों को उनके पसंदीदा डेस्टिनेशन या सामान्य छुट्टियों की अवधि और विकल्पों के बारे में जानकारी देने में मदद कर सकता है। हमने देखा है कि अक्सर किराये में बदलाव के बारे में पारदर्शिता रिपोर्ट और डायनेमिक अलर्ट, एयरलाइन कंपनियों और ग्राहकों के बीच के भरोसे को और मजबूत बनाती हैं।



सवाल 3. टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। इसे देखते हुए, साल 2024 में ऐसी नीतियों एवं पहलों के बारे में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, जो यात्रियों के लिए हवाई किराए को अधिक किफायती बना सके? इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह इंडस्ट्री सरकार के साथ किस तरह सहयोग कर सकती है?



जवाब (जयदीप मीरचंदानी) - हम नायडू के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि इण्डियन एविएशन सेक्टर में शानदार उछाल दिखाई दे रहा है। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, नए-नए हवाई अड्डों के निर्माण के बाद से प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने अपनी संचालन सेवाओं का विस्तार किया और अपने फ्लीट को अपग्रेड किया है, जिसे देखते हुए आने वाला समय यकीनन बेहद सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस उछाल को देखते हुए, हम नवनियुक्त मंत्री से यही अपेक्षा रखेंगे कि वे घरेलू इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। कहा हम एक संतुलित दृष्टिकोण भी चाहते हैं, जो सभी भागीदारों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रगति की नई संभावनाओं के द्वार खोले। इस बात की मांग की जा रही है कि, मंत्रालय दुबई और दोहा के मुकाबले भारतीय हब के विकास को प्राथमिकता दे। इसमें हवाईअड्डे के विस्तार के लिए धन जुटाना और तेजी से विकास में मदद के लिए पायलट, इंजीनियर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे संसाधनों की कमी को दूर करना शामिल है। इसके अलावा, कई सरकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें 13 हवाईअड्डों को निजी कंपनियों को लीज़ पर देने की योजना भी शामिल है। हम आशा करते हैं कि स्थिति जल्द ही बेहतर होगी, क्योंकि ऐसा करना हमारे एविएशन सेक्टर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने तथा परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है।

