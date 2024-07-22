Budget 2024 की उम्मीदें, स्थिरता की ओर बढ़ता लगेज उद्योग
स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक समाधानों को विकसित करने और एकीकृत करने की दिशा में एक केंद्रित आवंटन से दीर्घकालिक बचत और देखभाल की बेहतर गुणवत्ता हो सकती है। हम अनुमान लगाते हैं कि बजट चिकित्सा रोबोटिक्स में नवाचार और सुलभता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, जिससे अंततः चिकित्सकों और रोगियों दोनों को लाभ होगा।
"यह लगेज उद्योग के लिए एक रोमांचक समय है क्योंकि अधिक से अधिक यात्री अपने खरीद निर्णयों में स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज उपभोक्ता अपने यात्रा विकल्पों के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं, और वे सक्रिय रूप से पर्यावरण के अनुकूल लगेज विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। उपभोक्ता वरीयताओं में यह बदलाव हमारे उद्योग के लिए संधारणीय यात्रा समाधानों में नवाचार करने और नेतृत्व करने का एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है।
Sudip Ghose, Founder & MD, uppercase
सरकार से समर्थन
हालाँकि, इस सकारात्मक प्रवृत्ति को वास्तव में गति देने के लिए, हमें सरकार से समर्थन की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि 2024 का केंद्रीय बजट उन नीतियों और प्रोत्साहनों को प्राथमिकता देगा जो लगेज कंपनियों को हरित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, विनिर्माण प्रक्रियाओं और उत्पाद डिजाइन में निवेश के लिए कर छूट और सब्सिडी औसत उपभोक्ता के लिए संधारणीय लगेज को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। यह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, नवीकरणीय फाइबर जैसे क्षेत्रों में सफलताओं को उत्प्रेरित कर सकता है, और ऐसे अन्य नवाचार लोगों के यात्रा करने के तरीके को बदल देंगे।"