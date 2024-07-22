Budget 2024: एडटेक टूल्स और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर

"एडटेक उद्योग अब 10.1 बिलियन डॉलर का है, बजट 2024 गहन शिक्षा को बढ़ावा देकर छात्रों की वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। इसे एआई-सक्षम शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करके और शिक्षा में एआर/वीआर तकनीक के एकीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निर्माण में निवेश और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं और इंटरैक्टिव अनुभवों जैसे काईनेस्थैटिक एडटेक टूल में सुधार करने से छात्रों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो काईनेस्थैटिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शिक्षकों को इस रोमांचक सीखने की यात्रा पर छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए सशक्त बनाएंगे।

advertisement

Also Read: #ModinomicsBudget2024: Economic Survey 2024 आज संसद में होगा पेश, GDP से लेकर महंगाई की जानकारी, बीते साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू होगा पेश

Nischal Narayanam, Founder of Nischal Smart Learning Solutions (nischals)

बजट में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) जैसे अधिक संस्थानों की स्थापना में भी निवेश किया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। इन संस्थानों को समर्थन देने से यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक आधुनिक, गहन शिक्षण विधियों को लागू करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। बजट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की स्थापना और सफलता की सुविधा भी देनी चाहिए, जिससे शैक्षिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा मिले। इन क्षेत्रों में निवेश करके, बजट 2024 शिक्षा में क्रांति ला सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्रों को उनके लिए काम करने वाले तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।"