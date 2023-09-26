Yamaha Bike: R3 और MT03 Sports Bike के साथ Yamaha फिर मचाएगी धमाल, क्या है इन दोपहियों की खासियत आइये जानते है

scorecardresearch
NewsऑटोYamaha Bike: R3 और MT03 Sports Bike के साथ Yamaha फिर मचाएगी धमाल, क्या है इन दोपहियों की खासियत आइये जानते है

बाइक में ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 298mm और पीछे 220mm डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल ABS का फीचर दिया गया है। यामाहा R3 और MT-03 दोनों को कंपनी के प्रीमियम ब्लू स्क्वायर डीलर नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 26, 2023 15:32 IST
देश मे हुई पहली भारतीय MotoGP रेस के मौके पर Yamaha ने अपनी नई R3 और MT-03 को शोकेस किया था
देश मे हुई पहली भारतीय MotoGP रेस के मौके पर Yamaha ने अपनी नई R3 और MT-03 को शोकेस किया था और अब कंपनी जल्द की इन्हें मार्केट में लॉन्च जा रही है। जानकारी के मुताबिक, Yamaha दिसंबर के दौरान भारत में अपनी नई R3 फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक और MT-03 नेकेड स्ट्रीट फाइटर को लॉन्च करने जा रही है। 2020 की शुरुआत में BS6 एमिशन नॉर्म्स आने के बाद से R3 बाइक भारत में बिक्री के लिए मौजूद नहीं है। यामाहा अब इसे अपग्रेड के साथ वापस ला रही है और यह अपनी स्ट्रीट बाइक सिबलिंग, MT-03 के साथ लॉन्च की करेगी। ये बाइक शुरुआत में इंडोनेशिया से CBU इम्पोर्ट के तौर पर लॉन्च होंगी और यामाहा आगे चलकर CKD प्रोडक्शन पर स्विच करने के बारे में भी सोच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मोटरसाइकिल महंगी होंगी, जिनकी एक्स-शोरूम कीमतें 4 लाख रुपये के ऊपर से शुरू होने की संभावना है।

पिछली जनरेशन की यामाहा R3 की कीमत 3.5 लाख रुपये थी जो इसकी एक्स-शोरूम कीमत थी और नई R3 बाइक कई अपग्रेड के साथ आती है, जिसमें फ्रेश स्टाइल, LED हेडलैंप और एक USD फोर्क शामिल हैं। यामाहा की MT-03 मोटरसाइकिल को इससे पहले भारत में कभी लॉन्च नहीं किया गया है, ये R3 का नेकेड वर्जन है। इसमें भी R3 की तरह 321cc ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 41.4bhp की पावर और 29.6Nm का टार्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। R3 और MT-03 दोनों ही मोटरसाइकिल में ड्यूल LED हेडलैंप, LED इंडिकेटर, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और LED टेल लैंप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बाइक में सस्पेंशन के लिए 130mm ट्रैवल के साथ KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फॉर्क्स और 125mm ट्रैवल के साथ रियर मोनोशॉक यूनिट दी गई है। वहीं बाइक में ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 298mm और पीछे 220mm डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल ABS का फीचर दिया गया है। यामाहा R3 और MT-03 दोनों को कंपनी के प्रीमियम ब्लू स्क्वायर डीलर नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा।

यामाहा R3 और MT-03 दोनों को कंपनी के प्रीमियम ब्लू स्क्वायर डीलर नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 26, 2023