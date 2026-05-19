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Newsऑटोईवी के ट्रेंड के बीच इस कंपनी ने बेच दी 3 लाख हाइब्रिड कारें

ईवी के ट्रेंड के बीच इस कंपनी ने बेच दी 3 लाख हाइब्रिड कारें

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा के बीच हाइब्रिड कारें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। टोयोटा ने अब तक 3 लाख हाइब्रिड वाहन बेचे हैं। बेहतर ईंधन बचत, कम प्रदूषण और सेल्फ-चार्जिंग तकनीक के चलते ये कारें लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। जानें कौन से मॉडल सबसे ज्यादा बिके।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 19, 2026 16:59 IST

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा के बीच हाइब्रिड कारें रफ्तार भरती नजर आ रही हैं। जहां एक ओर सरकार ईवी को प्रोमोट कर रही है वहीं दूसरी तरफ हाइब्रिड कारें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने भारत में अब तक 3 लाख हाइब्रिड वाहन बेचने का रिकॉर्ड बना दिया है।  

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चार्जिंग स्टेशन की कमी और महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच हाइब्रिड वाहन ग्राहकों के लिए एक आसान ऑप्शन बनते जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है, और यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत में हाइब्रिड तकनीक को कंज्यूमर्स काफी पसंद कर रहे हैं।

नाॅर्मल गाड़ियों से कितनी अलग होती हैं हाइब्रिड कारें

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, कम प्रदूषण और लंबी दूरी तक ईवी मोड में ड्राइविंग संभव होती है। गाड़ी जरूरत के हिसाब से दोनों या सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है।

जब ट्रैफिक ज्यादा हो या गाड़ी धीमी चले, तो केवल इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होता है, जिससे ईंधन बचता है। बैटरी को रिजनरेटिव ब्रेकिंग और इंजन पावर से चार्ज किया जाता है, जिससे एक्सटर्नल चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। 

अप्रैल में इन मॉडल्स की रही ज्यादा सेल

टोयोटा भारत में बिक रही प्रमुख हाइब्रिड कारों में शामिल हैं, इसके अर्बन क्रूजर हाइराइडर, इनोवा हायक्रॉस, टोयोटा कैमरी हाइब्रिड और टोयोटा वेलफायर हाइब्रिड में ज्यादा बिकने वाले माॅडल हैं।

अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इनोवा हायक्रॉस सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जिसकी 4100 यूनिट्स बिकीं। इसके बाद हाइराइडर 2657 यूनिट्स, मारुति सुजुकी विक्टोरिस 793, ग्रैंड विटारा 426 और इनविक्टो 237 यूनिट्स बिक चुकी हैं।

 3.8 करोड़ इलेक्ट्रिफाइड वाहन की हुई सेल

कंपनी के सेल्स, सर्विस और यूज्ड कार बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सबरी मनोहर के अनुसार, भारत में कंपनी की इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहेगा। ग्लोबली, टोयोटा ने अब तक 3.8 करोड़ इलेक्ट्रिफाइड वाहनों को बेचा है, जिसमें हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड, बैटरी इलेक्ट्रिक और फुल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं।

इलेक्ट्रिफाइड वाहन वो होते हैं जो चलने के लिए किसी न किसी रूप में बिजली (इलेक्ट्रिक मोटर) का उपयोग करते हैं। हाइब्रिड तकनीक की पॉपुलेरिटी यह दिखाती है कि भारतीय कंज्यूमर्स को ईंधन की बचत और पीस ऑफ माइंड वाला ऑप्शन पसंद है, खासकर उन इलाकों में जहां इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है, वहां हाइब्रिड कारें बेहतर ऑप्शन साबित होती हैं। 

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Edited By:
Gaurav
Published On:
May 19, 2026