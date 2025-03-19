Toll Tax: गुड न्यूज़! अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने दी बड़ी राहत

भारत में National Highway और Expressway की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को Toll Tax देना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है? सरकार ने कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को Toll Free रखा है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता और क्यों?

टोल टैक्स क्यों लिया जाता है?

टोल टैक्स एक तरह का चार्ज है। इसे हाइवे, ब्रिज या एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए चुकाना पड़ता है। यह टैक्स NHAI (National Highways Authority of India) द्वारा वसूला जाता है और इसका इस्तेमाल सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाता है।

किन्हें नहीं देना पड़ता Toll Tax?

टोल टैक्स के नियमों के अनुसार कई लोगों को टोल नहीं देना होता है। नीचे जानते हैं कि किन लोगों के लिए टोल फ्री है।

उच्च सरकारी पदाधिकारी

भारत सरकार ने कुछ विशेष सरकारी पदों पर बैठे लोगों को टोल टैक्स में छूट दी है। इनमें शामिल हैं:

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री



मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायधीश



राज्यपाल और उप-राज्यपाल



राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री



लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति



राज्य विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष



लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य (MPs & MLAs)



भारत सरकार के सचिव और उच्च पदस्थ अधिकारी



विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारी (आधिकारिक दौरे पर आए लोग)



सेना और सुरक्षा बलों को छूट

भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी सरकारी काम के दौरान टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। इसके अलावा:

अर्धसैनिक बलों (CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB) को छूट



पुलिस अधिकारी (ड्यूटी पर तैनात)



कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अग्निशमन विभाग के अधिकारी



NHAI और सड़क इंस्पेक्शन में लगे अधिकारी



परमवीर चक्र और अन्य पुरस्कार विजेता

भारत सरकार ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों को भी टोल टैक्स में छूट दी है। इनमें शामिल हैं:

परमवीर चक्र विजेता



अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेता



अगर कोई व्हीकल मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहा है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इसमें एंबुलेंस और शव वाहन (Hearse Van) शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलान किया था कि टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी।

अगर कोई व्यक्ति रोजाना टोल क्रॉस करता है और वहां का स्थायी निवासी है, तो वह छूट के लिए आवेदन कर सकता है। बता दें कि इन लोगों को टोल प्लाजा पर अपना पहचान पत्र दिखाकर फ्री एंट्री मिलती है।