Stock to BUY: सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म एंजल वन लिमिटेड (Angel One Ltd) पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी कवरेज शुरू करते हुए एंजल वन के शेयर में 17.6% के अपसाइड की संभावना जताई है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:25 बजे तक 1.82% या 41.90 रुपये चढ़कर 2,338.70 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.77% या 40.75 रुपये की तेजी के साथ 2338.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Angel One पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में एंजल वन पर कवरेज को शुरू करते हुए कहा कि कंपनी को FY27 के अनुमानित EPS (प्रति शेयर लाभ) 141 के आधार पर 19 गुना वैल्यूएशन दिया गया है।

Angel One भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकिंग कंपनियों में से एक है, जिसके पास 32 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जिनमें से 9 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं जो NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) पर ट्रेड करते हैं।

1996 में यह कंपनी एक सामान्य ऑफलाइन ब्रोकिंग कंपनी थी, लेकिन FY20 से यह ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग में तेज़ी से बढ़ी। FY20 से FY24 के बीच कंपनी के ग्राहक 68% की सालाना दर से बढ़े, नेट रिवेन्यू 80% और PAT (नेट प्रॉफिट) 90% की दर से बढ़ा।

FY24 से, Angel One ने वित्तीय सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा है, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, लोन देना और जीवन बीमा। यह सब तब हो रहा है जब डेरिवेटिव्स (विनिमय संबंधी) व्यवसाय के नियम-कानून बदल रहे हैं।

हालांकि डेरिवेटिव्स के कारोबार में कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे खुदरा निवेशकों के नुकसान की चिंता थी, लेकिन अब नियम और पारदर्शिता बेहतर हो गई है। Angel One ने इन बदलावों के बावजूद FY25 में FY24 जितना ही लाभ कमाया, जबकि कंपनी ने नए व्यवसायों में भी निवेश किया।

FY25 में कुल राजस्व का 39% ऐसे ग्राहकों से आया जो FY24-FY25 में जुड़े थे। कंपनी अब अपने पुराने ग्राहकों से अधिक राजस्व कमाने पर ध्यान दे रही है, जिससे स्थिर और लगातार आय होगी।

FY25 और पहली छमाही FY26 में कंपनी ने नए ग्राहकों को कम जोड़ा और नए बिजनेस में निवेश किया। इसलिए FY26 में लाभ में 15% की गिरावट की उम्मीद है, लेकिन FY27 से फिर से लाभ बढ़ेगा।

Angel One Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2700 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 2297 को CMP मानते हुए अगले 12 महीने में 17.6% के अपसाइड की संभावना जताई है।

