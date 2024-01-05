scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोTesla सहित तमाम कंपनियों को पीछे छोर यह कंपनी बन गयी दुनिया में सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी

Tesla सहित तमाम कंपनियों को पीछे छोर यह कंपनी बन गयी दुनिया में सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी

BYD को चीन सरकार का समर्थन भी है, जो इसे घरेलू बाजार में भरपूर मदद देती है। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी अपनी कारों की बिक्री अमेरिकी बाजार में नहीं करती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 5, 2024 10:41 IST
BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गई है
BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गई है

BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गई है। कंपनी ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जारी बिक्री आंकड़ों के अनुसार, BYD ने 2023 की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में ग्लोबल मार्केट में 5,26,409 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जो टेस्ला की 4,84,507 यूनिट से ज्यादा है। इस दौरान टेस्ला न सिर्फ बिक्री के मामले में, बल्कि EV प्रोडक्शन के मामले में भी BYD से पीछे रही। BYD ने प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में भी सफलता हासिल की है, Q4 में कंपनी ने 400,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। पूरे वर्ष के लिए, BYD की EV बिक्री 2023 में 73% बढ़कर लगभग 1.6 मिलियन वाहन हो गई। 

advertisement

Also Read: Landing नहीं कर पाने को लेकर DGCA का Air India और Spice Jet के पायलट को फटकार, 15 दिन में मांगा जवाब

कंपनी ने सोमवार को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में कहा। कुल मिलाकर अभी भी टेस्ला से कम है, जिसने अगले दिन घोषणा की कि उसकी वार्षिक बिक्री 38% बढ़कर 1.8 मिलियन कारों तक पहुंच गई। BYD हाइब्रिड कार भी बनाती है और उसने 2023 में 1.4 मिलियन हाइब्रिड कारें सेल की हैं। अगर कंपनी की पैसेंजर व्हीकल सेल्स में इन्हें जोड़ दिया जाए तो 3 मिलियन से ज्यादा बिक्री के साथ ये टेस्ला को काफी पीछे छोड़ देता है। शेन्जेन,चीन बेस्ड कंपनी BYD ईवी सेगमेंट में चीन और यूरोप में टेस्ला को कड़ी टक्कर देती है। इसकी एक वजह BYD को चीन सरकार का समर्थन भी है, जो इसे घरेलू बाजार में भरपूर मदद देती है। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी अपनी कारों की बिक्री अमेरिकी बाजार में नहीं करती है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 5, 2024